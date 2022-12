La maxi frangia alla Penelope Cruz sarà un must nel 2023

Pare sia oramai ufficiale: la frangia sarà (ancora) l’accessorio più cool del 2023, in vetta alle tendenze capelli vigenti. Dritta e piena, leggera e a tendina, sfrontata ed asimmetrica come Dolcenera oppure ancora a mo’ di shag bang. Sì, ha a che fare con l’amatissimo shag e sì, risulta rock e ribelle quanto basta. Parliamo di una frangia sfilata e soffice che vede la sua minima lunghezza presso il centro della fronte, per poi allungarsi gradualmente ed in modo irregolare verso occhi e zigomi incorniciandoli sino a confondersi con il resto della chioma.

È amore a prima vista per la frangia sfilata di Penelope Cruz

Penelope Cruz – Foto Instagram @penelopecruzoficial

Una soluzione perfetta per chi desidera aggiungere quell’extra touch ad un look oramai un po’ antico, guadagnando punti in quanto a dolcezza dei tratti. Ma dove l’abbiamo vista? Un po’ ovunque, a dire il vero, ma come ha colto nel segno lei nessuno mai: ci riferiamo alla capigliatura sfoggiata dalla meravigliosa Penelope Cruz, la quale ha recentemente calcato il red carpet alla première del film “L’immensità” di Emanuele Crialese, pellicola che la vede niente meno che protagonista, facendo strage di cuori.



L’attrice spagnola ha saputo conquistare tutti con il suo look retrò-chic, dove dai lunghi capelli scuri raccolti in un’acconciatura semplice spuntava un grande fiocco nero in velluto. Non era questo, però, l’accessorio capelli più glamour che la stessa indossava, bensì la morbida e sofisticata frangia di cui parlavamo poc’anzi. Noi non abbiamo dubbi: sarà proprio lei la più raffinata tra le tendenze capelli da non perdere questo inverno.