Matteo Bocelli, successo al Tim Summer Hits: chi è la sua fidanzata

Matteo Bocelli ieri ha avuto un assoluto successo al Tim Summer Hits, la trasmissione presentata da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Il figlio d’arte non sente il peso del suo cognome, ma sicuramente, come detto da lui stesso: “Su di me c’è un’aspettativa alta“. Scopriamo di più su di lui.

Matteo Bocelli al Tim Summer Hits

Reduce dal successo della sua performance al Tim Summer Hits, Matteo Bocelli ha risposto ad una curiosità che sicuramente tutti hanno, quella riguardante il suo cognome.

“Certamente il cognome mi ha portato lati positivi e negativi. Positivi perché il lancio con “Fall on me” è stato molto forte. Da qui sono arrivate tante opportunità”.

E i lati negativi quali sono? Li spiega lui stesso: “Al tempo stesso il cognome pesa perché c’è un’aspettativa in più e quindi anche per me non c’è stata la possibilità di sperimentare a fondo”, ha affermato il cantante al TG Com.

Nonostante questa aspettativa alta che lui sente su di sé , si ritiene molto fortunato.

Chi è la fidanzata di Matteo Bocelli?

Scopriamo un po’ di vita privata di Matteo Bocelli, figlio dell’internazionale Andrea. Ha una fidanzata e se è sì, chi è?

Matteo è nato nel 1997 e su di lui sono già girati parecchi rumors amorosi. Famoso anche negli USA, dove ha lavorato per alcune campagne pubblicitarie tra cui una con Jennifer Lopez, si è vociferato che abbia avuto storie con nomi importanti.

Per esempio la splendida modella Bella Hadid o la cantante americana super famosa Katy Perry. Ma al momento sono solo voci, nessuno ha mai confermato o smentito.

La scorsa estate il figlio d’arte è stato fotografato con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Ma anche questo flirt non è stato né confermato né smentito.

Una cosa è certa, il nome dell’ex Miss Italia è l’ultimo che viene associato a Matteo Bocelli. Che i due stiano davvero insieme?