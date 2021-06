Le tre coppie vip più belle, e inaspettate, del 2021

L’amore non va (mai) in vacanza. Oltre ad essere il titolo di un film, è anche una grande verità. Infatti, nonostante lockdown e restrizioni, sono tantissime le coppie che sono sbocciate in questo ultimo anno.

Un esempio tra tutti? La coppia formata da Rihanna e Asap Rocky. Noi abbiamo già gli occhi a cuoricino per questa nuovissima relazione che ha, sicuramente, fatto piacere anche ai fan di entrambi. Ma anche il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ha riempito di emozione il cuore di tantissimi in tutto il mondo, che finalmente hanno visto tornare insieme una delle coppie più belle degli anni novanta.

Ecco quindi tre coppie nate tra il 2020 e il 2021, di cui una recentissima e decisamente inaspettata

Rihanna e Asap Rocky

Riri e Asap Rocky si conoscono già da un bel po’ di tempo, ma non sembrava mai essere scoccata la scintilla tra i due, fino al 2021. Dopo vari rumors e foto che li ritraevano insieme, è arrivata l’ufficialità. Infatti, durante un’intervista con il magazine GQ, Asap Rocky ha confermato la sua relazione con Rihanna. Sicuramente una delle coppie più belle degli ultimi mesi. Se poi contiamo che lui l’ha definitiva “l’amore della sua vita“, come facciamo a non innamorarci anche noi di loro due insieme?

Harry Styles e Olivia Wilde

Tra le coppie che ci hanno fatto battere il cuore all’inizio dell’anno c’è sicuramente quella formata da Harry Styles e Olivia Wilde. Il primo, con alcune foto apparse sui social, ha sicuramente spezzato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, e forse un po’ anche il nostro. Comunque, non c’è ancora una super ufficialità della loro relazione, motivo per cui possiamo ancora incrociare le dita e sperare che Harry Styles sia single, o torni ad esserlo presto.

Irina Shayk e Kanye West

La coppia più inaspettata dell’anno è ufficialmente quella formata da Irina Shayk e Kanye West. Chi lo avrebbe mai detto che li avremmo visti insieme? Probabilmente nessuno. I due però sono stati più volte paparazzati insieme. Inoltre Bradley Cooper, l’ex compagno della top model, ha detto che qualunque sarà la sua scelta sentimentale lui vuole “soltanto vederla felice”.