“Tutto questo… amore mi sta commuovendo…“. Lo scrive Michelle Hunziker sui social nel giorno del suo compleanno, il primo dopo la clamorosa separazione da Tomaso Trussardi. La showgirl spegne le sue 45 candeline a margine dell’ufficiale naufragio del matrimonio, in una cornice di roventi gossip che la vorrebbero nuovamente tra le braccia di Eros. E Ramazzotti rompe il silenzio sull’orizzonte che infiamma le cronache rosa…

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme: lui risponde

Dopo il rumoroso addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le voci di un presunto ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, suo primo marito e padre della primogenita Aurora, si sono moltiplicate a ritmo incessante.

In una storia su Instagram, il cantante ha rotto il silenzio a margine dei roventi gossip, ma la sua plateale smentita non avrebbe convinto proprio tutti. Almeno non quanti, ancora oggi, sognano per la ex coppia un ricongiungimento da favola…

“Vedete? – ha scritto Ramazzotti sui social stuzzicando i fan – Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free”. Secondo alcuni, si tratterebbe di una conferma della sua apertura a un rinnovato capitolo d’amore con la showgirl.

Dal canto suo, Michelle Hunziker festeggia i 45 anni concedendo uno scorcio delle sue emozioni ai follower, ma nulla di più: “Tutto questo… amore mi sta commuovendo…“.