Matrimonio: l’auto d’epoca dei sogni degli sposi

Per far sì che si riesca ad organizzare un matrimonio perfetto, una cosa a cui pensare è sicuramente l’auto degli sposi. Il momento dell’arrivo della sposa in Chiesa o in Comune è sempre molto commovente e carico di attesa: ecco perché l’auto, gioca un ruolo davvero fondamentale. Orientarsi nella scelta dell’auto giusta è a volte molto difficile, soprattutto se si desidera organizzare un matrimonio carico di stile e originalità.

Auto d’epoca o di lusso?

Foto Shutterstock | Oksana.Bondar

La prima domanda da porsi è se si preferiscono auto d’epoca o di lusso, e chiaramente nella decisione influirà lo stile del matrimonio. Se avete optato per un matrimonio dal gusto vintage o classico allora scegliere un’auto d’epoca sarà l’ideale, al contrario, se avete scelto un matrimonio stravagante allora l’auto di lusso sarà quella giusta. Ogni anno ci sono delle tendenze matrimonio, ma sicuramente certe auto non passano mai di moda.

Tra le auto d’epoca più scelte ci sono: Fiat 500, Maggiolino Cabrio e l’inimitabile Rolls Royce. Per quanto riguarda le auto di lusso, invece, troviamo senza alcun dubbio Ferrari, Porsche e per chi volesse osare al massimo la Limousine. Noleggiare un auto rientra tra quelle che sono le spese da sostenere per il matrimonio.

Nel momento della scelta ci sono degli aspetti importanti da valutare: