Matrimoni vip: chi dirà sì nel 2023

Il 2022 è stato l’anno delle separazioni d’oro nel jet set (condito dalla rottura tra Ilary Blasi e Totti entrata a pieno titolo tra i divorzi più eclatanti e costosi della storia), ma il 2023 si preannuncia nel segno dei fiori d’arancio! E non lo dicono solo le stelle: pare che sarà l’anno delle nozze in salsa gossip e ora andiamo subito a vedere quali sono i matrimoni vip più attesi! Ecco chi dirà sì nel 2023…

Matrimoni vip 2023: chi pronuncerà il fatidico sì nel nuovo anno

Foto Instagram | @sophie.codegoni – Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Le coppie famose che andranno all’altare nel 2023, pronunciando l’atteso e fatidico sì, renderanno veramente speciali le cronache rosa del nuovo anno. Se il 2022 è stato costellato da clamorose rotture (da Michelle Hunziker a Ilary Blasi), quello in corso si preannuncia l’anno della svolta romantica per parecchie celebrities (anche se non tutti hanno fissato – o svelato – la data ufficiale del matrimonio).

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Alena Seredova e Alessandro Nasi

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati

Gessica Notaro e Filippo Bologni

Valerio Scanu e Luigi Calcara

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, ha ricevuto la proposta di nozze dal suo compagno Riccardo Nicoletti e, dopo l’annuncio della gravidanza ed essere diventata mamma, si appresta a pronunciare il sì a Rivalta…

Anche Cecilia Rodriguez, la sorella di Belén, ha ricevuto la proposta di matrimonio super romantica da Ignazio Moser e la coppia, nata sotto i riflettori del GF Vip, dopo aver fatto l’importante passo nel novembre scorso potrebbe convolare a nozze entro la fine del 2023. I due, però, non hanno confermato…

Fiori d’arancio in vista anche per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, prossimi all’altare con data del matrimonio che sarebbe stata fissata per il 20 giugno a Roma…

E sarebbe giunto il momento del sì anche per un’altra coppia famosa, quella composta da Alena Seredova e Alessandro Nasi. Dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon, Alena Seredova ha ritrovato il sorriso al fianco del compagno che potrebbe sposare in autunno…

Atteso a giugno il matrimonio di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, con la fidanzata Giorgia Migliorati. Al momento non sono emersi dettagli sulla cerimonia.

Anche la splendida Gessica Notaro e il suo Filippo Bologni si avvicinano all’altare dopo la romantica proposta di matrimonio dello scorso anno. Secondo i rumors, il sì potrebbe arrivare entro la fine del 2023…

Matrimonio in vista anche per Valerio Scanu e il compagno, Luigi Calcara, che si appresterebbero a convolare a nozze dopo aver annunciato nel 2022 l’intenzione di sposarsi.

Un altro amore sbocciato al GF Vip dovrebbe consacrarsi all’altare entro il 2023. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, freschi di un sipario romanticissimo in cui lui ha chiesto la mano di lei sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

I vip che potrebbero arrivare all’altare nel 2023

Tra i matrimoni vip confermati e quelli ancora in parte top secret senza una data ufficiale, spuntano alcuni nomi “super osservati” dalle cronache rosa.

Anzitutto Simona Ventura e Giovanni Terzi, che dopo aver rinviato le nozze causa emergenza Covid, nel 2020, potrebbero giurarsi amore eterno proprio nel 2023.

C’è anche chi scommette sull’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, stando ad alcuni gossip ormai pronti a diventare marito e moglie… Non resta che attendere le partecipazioni!