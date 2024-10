Perché potresti aver bisogno di una matita bianca per il tuo trucco occhi

Matita bianca per il trucco occhi, come e quando si usa? Ecco perché potrebbe diventare il tuo prodotto make up preferito!

Conoscere i segreti del make up è importante così da ottenere un trucco da giorno o da sera decisamente impeccabile. Uno dei prodotti che non dovrebbe assolutamente mancare nel beauty case è la matita di una tonalità molto lontana dal classico total black.

Conosciuta con il nome matita bianca o matita color burro, è un prodotto di make up poco utilizzato tra le beauty addicted ma molto consigliato dalle esperte di make up. Per quale motivo la bianca bianca potrebbe diventare il tuo prodotto di make up preferito? Ecco come e quando usare la matita dalla tonalità burro!

Matita bianca per il trucco occhi: a cosa serve e come si usa

Sicuramente avrai notato che tutti i brand di make up hanno nel loro catalogo anche una matita occhi completamente bianca. Oltre a poter essere utilizzata su make up elaborati, come ad esempio il make up per la notte di Halloween, è possibile sfruttare la matita bianca per tantissime altre occasioni, anche nel quotidiano.

Per far durare il trucco occhi più a lungo la matita bianca potrebbe diventare il tuo alleato preferito! Applicala su tutta la palpebra mobile così da creare una perfetta base per gli ombretti in polvere.

Oltre ad avere una resa migliore, noterai una nuance più accentuata e più intensa e soprattutto non avrai bisogno di ritoccare il trucco durante l’arco della giornata!

Per poter ingrandire l’occhio con il make up puoi utilizzare la matita bianca. In che modo? Dovrai semplicemente applicare la matita sulla rima inferiore e nasconderla con una passata di matita nera che va dall’angolo esterno fino al centro.

Se una mattina ti sembra di avere un aspetto molto stanco, oltre a capire come poter nascondere le occhiaie, potrai utilizzare la matita color burro per ottenere uno sguardo più rilassato e riposato.

Ti basterà creare un effetto lifting del sopracciglio andando ad applicare la matita sotto l’arcata sopracciliare. Potrebbe diventare il tuo segreto di make up preferito!

Un altro segreto riguarda il trucco labbra. Ebbene sì, la matita color burro non è ottima solo per valorizzare lo sguardo, ma anche per ingrandire le labbra! Delinea il bordo delle labbra con la matita bianca, sfumala con un pennellino verso l’esterno e otterrai un effetto volumizzante molto naturale.

Non perdere i segreti dei make up artist su come ingrandire le labbra con il trucco!