Kiko, i consigli del brand per un perfetto make up di Halloween

Alcuni consigli da seguire per ottenere un make up di Halloween perfetto per la notte del 31 ottobre secondo Kiko!

Halloween si avvicina, dopo aver pensato a quale costume indossare, è fondamentale passare al resto del look: acconciatura e trucco. Per il make up ci pensa Kiko a darti una mano: sul suo sito potrai trovare tantissimi consigli utili da seguire per la realizzazione di un trucco d’effetto per la notte di Halloween.

Presso i loro negozi fisici in tutta Italia o nel loro shop online potrai acquistare tutto ciò di cui hai bisogno per il make up Halloween by Kiko. Ecco, quindi, alcune idee da cui prendere ispirazione per rimanere in tema la notte del 31 ottobre!

Halloween da paura: il make up perfetto secondo Kiko

Il make up di Halloween secondo Kiko è semplice da realizzare, anche chi ha poca esperienza con i trucchi potrà sfoggiare un look d’effetto.

Vampiro

Uno dei tutorial più semplici e veloci da seguire riguarda il trucco vampiro. Prima di tutto rimedia un fondotinta di una o due tonalità più chiare rispetto alla tua carnagione, quindi applicalo su tutto il viso con un pennello apposito o un beauty blender.

Passa ora al trucco occhi facendo un intenso smokey eyes con due ombretti: nero e rosso. Concludi con delle ciglia finte oppure un mascara volumizzante e allungante e un rossetto liquido color rosso sangue!

Strega

Un’altra idea semplice e pratica per chi è alle prime armi è il trucco da strega. Puoi realizzarlo con una sfumatura di ombretti rossi e creare un effetto sangue su tutta la palpebra.

Non sarà quindi importante ottenere la giusta sfumatura, potrai sbizzarrirti come meglio credi e accentuare il rosso anche una tinta labbra efficace. Non dimenticare le sopracciglia: scuriscile con una matita di una nuance più scura del tuo colore naturale così da ottenere un trucco occhi importante!

Per un look finale perfetto non dimenticare la nail art a tema Halloween da abbinare al costume scelto!

Sposa cadavere

La sposa cadavere è uno dei costumi più gettonati nella notte di Halloween. Puoi prepararlo creando una base molto chiara su tutto il viso e completare il trucco occhi con dei toni sul grigio e il blu. Sotto l’occhio, invece, potrai creare una linea abbastanza evidente con una semplice matita nera così da creare l’effetto sguardo malinconico.

Per quanto riguarda la scelta del trucco labbra è molto semplice: opta per nuance chiarissime, come il nude, oppure azzarda anche qui con un rossetto nero dal finish lucido!