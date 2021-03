I make up look di Matilde Gioli sono tutti da copiare

Matilde Gioli, classe ’89, è una delle attrici di punta del cinema italiano. Nata a Milano, Matilde ha lavorato sia in televisione che al cinema, in produzioni importanti e con grandi registi del panorama cinematografico nostrano. Dopo aver debuttato, nel 2014 nel film Il capitale umano di Paolo Virzi, è apparsa in diversi altri film, tra cui: Un posto sicuro, Blue Kids, Gli uomini d’oro e il recente È per il tuo bene. Inoltre, Matilde Gioli è apparsa in diverse serie tv, tra cui: Gomorra, Di padre in Figlia e Doc – Nelle tue mani. Di recente, inoltre, di recente l’abbiamo vista nei panni di co-conduttrice al 71esimo Festival di Sanremo.

Matilde Gioli è sicuramente anche un icona beauty. Il suo make-up, in particolare, è perfetto da replicare per tutte coloro che non voglio esagerare, ma essere sempre super glam, puntando tutto sugli occhi.

I make-up look più belli di Matilde Gioli

All eyes on me: matita nera e tanto mascara

L’attrice punta sicuramente tutto sugli occhi. Matilde Gioli ha due bellissimi occhi azzurri e riesce sempre a farli risaltare. Per farlo, utilizzare molto spesso un tratto spesso di matita nera, anche nella rima interna dell’occhio, e tanto mascara. Insomma, se avete gli occhi chiari come lei, questo make-up riuscirà a farli risaltare.

Leggi anche Jennifer Aniston sarebbe disposta a testimoniare in tribunale a favore di Brad Pitt

Foto Getty Images | Vittorio Zunino Celotto

Trucco azzurro leggermente sfumato

Oltre ad apprezzare molto la matita nera, Matilde Gioli per risaltare i suoi bellissimi occhi utilizza spesso ombretti che riprendono proprio il loro azzurro intenso. Ovviamente, lo fa senza esagerare, scegliendo un trucco piuttosto soft che esalti la forma dell’occhio e il suo bellissimo colore.

Rossetto bordeaux, un must per gli occhi chiari

La carnagione dell’attrice, oltre al colore degli occhi, e il colore dei suoi capelli si prestano perfettamente a rossetti più aggressive, come quello bordeaux. I rossi, in generale, donano molto a chi ha i capelli scuri e gli occhi chiari. Un modo per puntare, questa volta, sulle labbra, con un trucco occhi caratterizzato dal mascara super volumizzante.

Foto Getty Images | Pascal Le Segretain

Ombretto color mattone, perfetto per risaltare gli occhi di Matilde Gioli

Anche se Matilda Gioli sembra prediligere sempre i colori più scuri e le linee di eyeliner o matita molto marcate, sceglie spesso anche trucchi dove a farla da padrone sono sì sempre gli occhi, ma con tonalità differenti. Infatti, utilizza spesso anche ombretti color mattone, tendenti più al marrone o al rosso, che si sposano perfettamente e fanno risaltare l’azzurro intensissimo dei suoi occhi.