L’armocromia può essere un grande alleato per esaltare i nostri punti forti. Capire a quale stagione apparteniamo (qua per scoprire come fare) può indirizzarci nella scelta degli abiti, della tinta e anche del make up, soprattutto per quanto riguarda gli ombretti.

Per sapere a quale stagione apparteniamo, dobbiamo valutare saturazione, temperatura (sottotono caldo o freddo), contrasto (intensità alta o bassa) e luminosità (valore chiaro o scuro). Ciascuna stagione ha poi 4 sottocategorie per rendere ancora più precisa la classificazione, tenendo conto di variabili e connotati personali. Attenzione: talvolta un sottogruppo sfocia in un’altra stagione, o meglio, hanno caratteristiche molto simili se non uguali.

Ecco le caratteristiche di ogni stagione e i relativi sottogruppi:

Inverno : valore scuro, sottotono freddo e intensità alta – Profondo, freddo, brillante, puro

: valore scuro, sottotono freddo e intensità alta – Profondo, freddo, brillante, puro Primavera : valore chiaro, sottotono caldo e alta intensità – Chiara, caldo, brillante, pura

: valore chiaro, sottotono caldo e alta intensità – Chiara, caldo, brillante, pura Estate : valore chiaro, sottotono freddo e bassa intensità – Chiara, Fredda, Tenue, Pura

: valore chiaro, sottotono freddo e bassa intensità – Chiara, Fredda, Tenue, Pura Autunno: valore scuro, sottotono caldo e intensità bassa – Profondo, caldo, tenue, puro

Ombretti: quali colori scegliere in base alla stagione

Fatta questa breve premessa sulle sfaccettature dell’armocromia, passiamo a capire quali siano gli ombretti giusti per noi.

Scegliere il colore perfetto per la nostra stagione avrà la capacità di risvegliare lo sguardo e il viso, renderci più luminose e belle. Questo perché giocando sui giusti contrasti, camuffa le imperfezioni ed esalta le nostre caratteristiche. Al contrario, potremmo risultare più spente e ingrigite.

Inverno

Se appartieni a questa stagione, sono assolutamente tuoi i colori freddi, saturi e brillanti. Meglio evitare i marroni aranciati e troppo delicati, che rischiano di sparire e non di sottolineare il contrasto naturale.

Gli ombretti da prediligere sono:

Petrolio

Verdi (da smeraldo a bosco, ma sempre freddi)

Fucsia e rosa intenso

Rosso ciliegia

Borgogna

Viola

Avorio

Blu

Grigio

Neve Cosmetics – Palette Armocromia Inverno

Primavera

Per la più rara delle stagioni, gli ombretti devono esaltare la naturale chiarezza e il sottotono caldo della pelle. I colori freddi puri o gli scuri potrebbero mortificare il colorito.

Ecco gli ombretti da scegliere:

Gli aranciati, dal pesca al marrone

Bronzo e oro

Giallo intenso

Verde (lime, oliva)

Rosso corallo

Rosa, acceso ma caldo

Turchese

Viola brillante

Neve Cosmetics – Palette Armocromia Primavera

Estate

L’estate è il corrispettivo dell’inverno ma traslato sui colori chiari e tenui. I freddi sono sempre un’ottima scelta, magari con un contrasto meno accentuato.

I colori da preferire sono:

Lilla

Rosa antico o soft

Marrone e beige freddi

Malva

Azzurro o blu polvere

Verde salvia

Bianco spento

verde smeraldo o pino

Grigio carbone

Borgogna

Neve Cosmetics – Palette Armocromia Estate

Autunno

Colori caldi, profondi e intensi si sposano alla perfezione sugli occhi marroni o verde oliva delle ragazze autunno. I colori di freddi vanno evitati o usati con parsimonia: il contrasto potrebbe guastare l’armonia cromatica.

Per il make meglio optare per:

Tutti i marroni caldi, dal più chiaro allo scuro

Bronzo, rame, oro

Verde oliva, muschio

Ottanio

Blu marino

Rosso aranciato

Arancione

Terracotta

Giallo

Neve Cosmetics – Palette Armocromia Autunno

