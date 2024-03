Pelle del viso secca, la maschera fai da te che potrebbe dare una svolta alla tua skincare

Come prendersi cura della pelle del viso secco, ecco come preparare una maschera fai da te in men che non si dica!

Una pelle del viso eccessivamente secca potrebbe richiedere molte più attenzioni. Una scarsa skincare mattutina o serale potrebbe peggiore le condizioni del viso, motivo per cui è fondamentale correre ai ripari e idratare il viso in profondità.

Prima di tutto è fondamentale rivedere la propria beauty routine, se continui ad effettuarla giorno e sera e i risultati sembrano non arrivare, molto probabilmente stai commettendo qualche errore. Per rendere il viso più luminoso e idratato puoi iniziare con una maschera fai da te, puoi realizzarla con gli ingredienti che avrai sicuramente in cucina e applicarla sul viso subito dopo averlo struccato.

Oltre ai rimedi fai da te, è fondamentale scegliere una maschera per il viso in base alle proprie esigenze da stendere sulla pelle almeno una volta a settimana. Puoi alternare un prodotto cosmetico con una miscela fatta in casa.

Il rimedio fai da te per la pelle secca, la maschera viso

Prima di poter procedere con la preparazione della maschera è importante conoscere le cause di una pelle troppo secca. I motivi possono essere molteplici, come il freddo, forte vento o anche smog e inquinamento. Se non protetta con i giusti prodotti, la pelle potrebbe seccarsi e addirittura iniziare a screpolarsi, motivo per cui è importante applicare una barriera protettiva prima di uscire di casa nel periodo invernale.

Anche durante la primavera e l’estate la pelle potrebbe seccarsi, anche qui le cause potrebbero dipendere dal clima, ad esempio i raggi del sole ultravioletti o un’eccessiva sudorazione possono seccare la cute. Inoltre è importante bere tanta acqua ogni giorno e integrare le vitamine per l’organismo. A questo punto puoi preparare una maschera fai da te da applicare sulla pelle del viso durante la skincare serale.

Sicuramente non dovrai uscire a fare la spesa, questi ingredienti son spesso presenti nelle nostre cucine. Stiamo parlando dello yogurt bianco, dell’olio di oliva e della banana, i tre ingredienti che ti aiuteranno a ottenere una maschera fai da te da applicare sul viso. In una terrina schiaccia mezza banana con l’aiuto di una forchetta, aggiungi due cucchiai di yogurt bianco cremoso e un cucchiaino di olio di oliva. Mescola per bene, poi applica sul viso e lascia in posa per almeno 20 minuti.

Risciacqua con acqua e detergente e il risultato sarà sorprendente. Non dimenticare di concludere la skincare con una buona crema viso idratante!