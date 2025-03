Capelli lisci e perfetti grazie a 2 ingredienti che hai in cucina

Come preparare la maschera fai da te capelli lisciante? Ecco delle idee per un rimedio naturale fai da te…

Per ottenere una chioma sana, morbida e liscia è importante scegliere prodotti di qualità. Una buona hair care routine è tutto quello che ci vuole per far sì che i capelli siano sempre luminosi e in salute, bisogna però anche adottare alcune accortezze, come evitare acconciature troppo strette o tinte effettuate di frequente.

Se la tua chioma tende a essere abbastanza crespa e l’effetto finale della messa in piega non ti fa impazzire, dovresti assolutamente iniziare a provare una maschera fai da te lisciante per capelli da preparare anche in casa.

Ti consigliamo di applicare la maschera sulle lunghezze dei capelli almeno 1 volta a settimana, trattandosi di un rimedio fai da te potresti ottenere dei risultati solo dopo qualche trattamento. Per tale motivo, ti consigliamo di abbinare la maschera fai da te a un prodotto professionale consigliato dal tuo hairstylist di fiducia.

Come preparare la maschera fai da te capelli lisciante per una chioma impeccabile

Per poter preparare la mascherai fai da te lisciante avrai bisogno di alcuni ingredienti. Te ne consigliamo una da preparare in men che non si dica, probabilmente sono ingredienti che hai già in casa.

Dopo aver applicato questa crema noterai i capelli molto più lisci e morbidi, quindi non avrai bisogno di passare la piastra sulle lunghezze. Prova la maschera più volte e vedrai che nel giro di 1 mese la tua chioma tornerà a splendere!

La maschera fai da te lisciante più efficace, secondo alcuni hairstylist, è a base di acqua e latte. Ebbene sì, dovrai creare una miscela di acqua e latte in proporzioni 1:2 e spruzzarla su tutti i capelli prima del lavaggio.

Come per tutte le maschere dovrà rimanere in posa, quindi lascia agire la mascherai fai da te per capelli lisciante per almeno 20 minuti.

Dopodiché procedi con il tuo classico lavaggio dei capelli utilizzando shampoo e conditioner.

Un’altra maschera da provare che dona lucentezza ai capelli è a base di olio di cocco e miele. Il primo è un prodotto che dovresti avere nel tuo beauty case perché può tornare utile in tantissime altre occasioni.

Per la maschera fai da te dovrai unire l’olio di cocco al miele in proporzioni 2:1. Lascia agire anche qui per circa 20 minuti. Ricorda di risciacquare bene altrimenti l’olio di cocco rischia di rimanere sui capelli senza che tu te ne accorga!

Se il crespo è abbastanza importante, prova a unire all’olio di cocco anche la banana. Crea un composto omogeneo andando a schiacciare la banana, quindi unisci al resto degli ingredienti e applica sui capelli.

Ora non ti resta che provare una di queste maschere e capire come prenderti cura dei tuoi capelli senza danneggiarli!