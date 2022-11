Mascara Cocktailing: il vecchio-nuovo beauty hack di TikTok per ciglia da favola

Leggenda narra che applicare l’ormai noto concetto del layering al mascara regali istantaneamente le ciglia dei propri sogni: pare non si tratti di pura fantasia, bensì di una tecnica make-up più che collaudata dalla maggior parte dei truccatori. Non esattamente quella che si dice una novità, dunque, ma ciononostante eletta ora a nuovo beauty hack dal popolo di TikTok il quale l’ha ribattezzata come “Mascara Cocktailing“. E si sa, quel che esce dalla piattaforma non si discute (o forse sì).

Possiamo affermare però con certezza come non sia questo il caso: il trend incriminato, il quale spicca con decisione tra le tendenze trucco occhi dell’autunno/inverno, offre se non altro uno spunto interessante per limitare al minimo gli sprechi sfruttando in una sola volta più mascara. Sì, anche quelli che non ci convincono per niente! In questo modo si avrà in men che non si dica il mascara perfetto.

Mascara Cocktailing, cos’è e perché vale la pena provarlo

Foto Pinterest | Beauty Goddess

Di cosa parliamo esattamente? Nient’altro che di un vero e proprio “Cocktail” di mascara, calibrato totalmente su misura rispetto alle esigenze delle proprie ciglia. Se dapprima lo stratificare il prodotto prevedeva un massimo di due differenti scovolini, rispettivamente uno atto a volumizzare ed uno ad conferire lunghezza al fine di separare al meglio la rima ciliare, ora la nuova frontiera sarebbe quella di optare per una sorta di combo all’obiettivo di ottenere un effetto totalmente personalizzato.

Gli step fondamentali sarebbero tre: dopo aver adoperato un piegaciglia, in primo luogo si procede ad applicare un mascara incurvante, che intervenga direttamente sulla forma delle ciglia, per sovrapporre ad esso in un secondo momento quello allungante e, solo per ultimo, il volumizzante. La modalità di stesura? Sempre la stessa, quella a zig-zag, possibilmente puntando lo specchio dal basso onde evitare di macchiarsi.