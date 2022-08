Margherita Vicario ci dà un taglio, la seguiamo? Certo

L’esplosività di Margherita Vicario si esprime anche attraverso il look e nel tempo la cantante romana classe ’88 ha cambiato più volte taglio e colore di capelli. Non ci sorprende, quindi, vederla con una chioma sbarazzina: a lasciarci senza fiato è la sua bellezza!

Dopo il caschetto biondo di Naomi Watts e ora quello di Margherita Vicario dobbiamo proprio ammetterlo: il carré sarà il must di stagione!

Il nuovo look di Margherita Vicario è frizzante come lei!

Margherita Vicario abbandona i capelli lunghi bicolore, dall’attaccatura scura e decolorati sulle lunghezze (che ci ricordavano un po’ Billie Eilish), e punta tutto sul caschetto corto. Un cambiamento radicale ed esplosivo che le dona tantissimo!

Foto Instagram | Margherita Vicario caschetto corto

Il carré non è certo un taglio di capelli innovativo, ma di certo è un sempreverde del beauty: sbarazzino, ironico e frizzante. Praticamente perfetto per la cantante e attrice romana, che si contraddistingue ancora una volta.

Anche il colore è un ritorno alle origini, infatti ha optato per il suo castano naturale, caldo e avvolgente. La tendenza dell’autunno è il balayage ciliegia: chissà che non la vedremo a breve scegliere questa nuance. Per ora ci basta osservare il suo sorriso incorniciato dal caschetto corto per correre dal parrucchiere!