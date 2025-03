Perché il mare ha un effetto rilassante sul nostro cervello? La spiegazione scientifica

Da sempre, il mare rappresenta un’attrazione irresistibile per l’essere umano. Questo, infatti, trasmette una sensazione di benessere che sembra agire sullo stato mentale, come un vero e proprio antidoto allo stress e alla fatica quotidiana. Cosa c’è dietro questo effetto rilassante? La scienza ha studiato come l’ambiente marino influenzi il nostro stato psicofisico: il contatto con il mare, infatti, stimola il cervello in modo benefico.

La potenza calmante del mare è innegabile, così come il suo potenziale terapeutico. Scopriamo insieme perché il mare ha un effetto rilassante sul nostro cervello e qual è la spiegazione scientifica.

La psicologia di chi ama il mare: perché ha un effetto rilassante sul nostro cervello e combatte la depressione

Chi non ha mai sentito dire che il mare è uno stato d’animo, che il mare cura l’anima e che chi ama il mare sarà sempre libero? Il nostro legame con il mare è stato oggetto di studi psicologici, che hanno evidenziato come questo abbia avuto origine praticamente con l’umanità. L’acqua è da sempre fonte di protezione e di vita. Il suono delle onde attiva aree del cervello, che possono essere associate al recupero psicologico e al rilassamento.

Queste zone sono quelle del sistema parasimpatico, che è in grado di abbassare i livelli di stress e ansia. Chi ama il mare avverte una connessione profonda con un elemento che è fonte di sicurezza e tranquillità. La talassoterapia – ovvero, la terapia del mare – è utilizzata per combattere disturbi come depressione e ansia. Il contatto con l’acqua, infatti, favorisce la produzione di endorfine – ovvero, gli ormoni del benessere – che aiutano a riequilibrare lo stato emotivo. Le prime forme di vita sulla Terra hanno visto la luce proprio dall’acqua e noi stessi, prima di nascere, siamo immersi nel grembo materno.

Le sensazioni guardando il mare: le emozioni che suscita e i benefici

Osservare il mare stimola una serie di emozioni, come serenità e pace interiore. Questo, ovviamente, si traduce in una diminuzione della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Suoni marini, colori e movimenti inducono il nostro cervello a entrare in uno stato di mindfulness, ovvero quello stato di attività mentale che consente di essere veramente presenti nel momento senza pensieri.

Il suono rilassante dell’acqua, il vento sulla pelle e le onde che si susseguono sono degli stimoli, che aiutano a disconnettersi dalle preoccupazioni. Guardare il mare aiuta, inoltre, a diminuire quello che è il rumore mentale, favorendo un effetto benefico. I benefici della terapia del mare – sulla salute di corpo e mente – sono senso di calma, serenità, maggiore concentrazione, autoconsapevolezza e la capacità di riconnettersi con la natura e se stessi contrastando, appunto, ansia, sbalzi d’umore, insonnia e depressione.

L'acqua di mare è, inoltre, ricca di ioni negativi e, per questa ragione, contribuisce a rilassare la mente, rinforzando il benessere psicologico e migliorando le capacità cognitive. Come detto, nel cervello viene stimolata la produzione di serotonina, che favorisce il recupero di energia e il rilassamento. Il rumore delle onde favorisce uno stato meditativo, stimolando il pensiero creativo. L'aria di mare è, poi, ricca di sali minerali come potassio, calcio, iodio e sodio. Camminare in riva al mare e nuotare, inoltre, stimola la circolazione sanguigna, donando benessere e un senso di libertà e felicità.