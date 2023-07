Cosa aggiungere all’acqua per un bagno rilassante e anti-stress: gli ingredienti naturali

Così il bagno rilassante sarà più magico che mai: aggiungi questi ingredienti naturali per ottenere immensi benefici.

Spesso, soprattutto per mancanza di tempo, ci affidiamo alla doccia perché più veloce e pratica. Nulla, però, è più rilassante e rigenerante di un bel bagno in vasca. Soprattutto di inverno, con l’acqua calda, che scioglie ogni tensione. Dopo una lunga giornata di lavoro o di studio o, semplicemente, quando si ha voglia di prendersi un po’ di tempo per sé, rappresenta sempre la scelta giusta. Come renderlo ancora più speciale?

Aggiungendo alcuni ingredienti al 100% naturali, grazie ai quali il tuo momento relax potrà essere anche funzionale. Esistono alcuni prodotti che, se aggiunti all’acqua, presentano numerosi benefici al corpo e alla tua salute. Ecco alcuni consigli per preparare il bagno perfetto.

Dai petali di rosa al bicarbonato: gli ingredienti (super naturali) da aggiungere al tuo bagno rilassante

Mai dimenticare di concedersi un attimo di pausa per staccare dalla frenetica routine. Non serve andare molto lontano per ricaricarsi: ti basta “rifugiarti” in vasca, che con le mosse giuste può trasformarsi in una vera e propria spa. Hai intenzione di preparare il bagno perfetto per immergerti e regalarti una coccola prima di dormire? Di seguito, gli ingredienti naturali che renderanno la tua mezz’oretta di relax indimenticabile.

Petali di fiori

Se vuoi dire addio allo stress, aggiungi alcuni petali (in particolare le rose) al tuo bagno. La visione dei fiori galleggianti sull’acqua ti donerà una sensazione assoluta di benessere. Questi devono essere rigorosamente freschi: il loro profumo inebrierà i tuoi sensi e ti farà dimenticare ogni pensiero.

Oli essenziali

Acqua calda e oli essenziali formano una combo imbattibile, utilizzata già nell’antica Roma. Un mix che consente di rilassare e allo stesso tempo tonificare i muscoli, riducendo le contratture. Consigliatissimo l’olio essenziale alla lavanda.

Bicarbonato di sodio

Proprio così, il jolly delle pulizie di casa è ottimo anche per il nostro bagno rigenerante. È un vero toccasana per la pelle, che risulterà più liscia ed idratata. Ottimo anche per i capelli, che appariranno più forti e luminosi.

Latte

Cleopatra ne andava matta e aveva ragione: ognuno dovrebbe trovare posto per un bagno con latte nella propria beauty routine. Per ammorbidire la pelle o limitare le irritazioni, aggiungi qualche cucchiaio di latte freddo all’acqua. Un trattamento fai da te tra i più efficienti.

Ultimi consigli: per rilassarti al massimo sorseggia una tisana e usa una luce soffusa. Concediti il bagno poco prima di andare a letto: è ottimo anche contro l’insonnia. Provare per credere.