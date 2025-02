Stop stress, come abbassare velocemente i livelli di cortisolo

Il cortisolo è conosciuto per essere l’ormone dello stress, ma in che modo è possibile prevenire il problema e far sì che non aumenti? Per eliminare lo stress dalla propria vita è importante fermarsi e porsi delle domande.

Ascoltare i segnali che manda l’organismo è fondamentale, ma ridurre i livelli di cortisolo è possibile? Ecco i consigli da mettere in pratica ogni giorno per vivere più serenamente.

Ridurre i livelli di cortisolo, come fare

Sentirsi stanche e stressate purtroppo è una situazione abbastanza comune. Ci sono momenti della vita in cui, però, lo stress sembra prendere il sopravvento.

Non si tratta altro che di livelli di cortisolo rilasciati nell’organismo in maniera troppo alta, di conseguenza è importante capire come poter abbassare lo stress e ritornare ad uno stato di benessere sia fisico che mentale.

Lo stress, infatti, può causare anche problemi fisici, non solo mentali. Per tale motivo è importantissimo sapere come affrontare al meglio determinate situazioni e farsi trovare preparate qualora i livelli di cortisolo aumentino all’improvviso.

Uno dei metodi per ridurre i livelli di cortisolo è sicuramente l’attività fisica. Praticare delle discipline semplici come lo yoga o la camminata all’aperto potrebbero aiutare a fare la differenza. Prendi in considerazione delle discipline, come appunto lo yoga, che lavorano sul benessere sia fisico che psicologico.

Se senti lo stress aumentare dentro di te, evita tutto ciò che stimola il sistema nervoso, come ad esempio la caffeina. Per un determinato periodo sarebbe anche preferibile ridurre l’alcool.

La respirazione gioca un ruolo fondamentale, studiare delle tecniche di rilassamento con un esperto ti aiuterà ad affrontare il problema. Puoi anche provare a praticare la meditazione.

Dopo aver sentito il parere di un esperto, potresti provare ad assumere degli integratori naturali che aiutano a ridurre proprio il cortisolo. Uno dei più efficaci sembrerebbe essere proprio l’ashwagandha, pianta adattogena nota per i suoi effetti benefici.

Anche gli schermi possono stimolare l’organismo, di conseguenza sarebbe preferibile ridurre il tempo trascorso davanti a tablet, pc, tv e smartphone, e prediligere passeggiate all’aria aperta, letture di un libro e chiacchiere con gli amici.

Se lo stress è eccessivo e spesso si trasforma in frustrazione e tristezza, il nostro suggerimento potrebbe essere quello di rivolgersi ad un professionista del settore, come uno psicoterapeuta, il quale ti saprà dare gli giusti strumenti per affrontare al meglio lo stress nella vita quotidiana.