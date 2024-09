Mango, abiti da cerimonia per ragazze: i vestiti lunghi ed eleganti della nuova collezione

Mango propone diversi abiti da cerimonia per ragazze in cerca di vestiti lunghi ed eleganti. Ogni occasione è quella giusta per splendere.

Nella vita di ognuno di noi, ci sono occasioni speciali da vivere e traguardi importanti – nostri, di familiari e amici – da festeggiare. Quando ci sono momenti come questi, è naturale cercare degli abiti da cerimonia che ci rendano uniche e affascinanti.

Mango, ad esempio, ha nel proprio catalogo una serie di abiti in grado di esaltare la femminilità, garantendo anche comfort. Scopriamo insieme alcuni abiti da cerimonia per ragazze firmati Mango, vestiti lunghi ed eleganti della nuova collezione.

Gli abiti da cerimonia di Mango per ragazze: vestito midi off-shoulder

Una delle scelte migliori per una ragazza che deve partecipare a un evento importante – o, semplicemente, a una cena fuori elegante – è rappresentata dal vestito midi off-shoulder di Mango. Disponibile in colore nero e in colore grigio vanta, per l’appunto, un disegno off-shoulder.

Con spalle scoperte, il vestito è lungo, ha uno spacco laterale e maniche lunghe. Si tratta di un modello midi senza chiusura. Progettato a Barcellona, la sua composizione è di poliestere, acrilico e poliammide. A questo e ad altri abiti da cerimonia, è possibile abbinare una delle meravigliose borse Mango per l’autunno 2024.

Vestiti lunghi ed eleganti di Mango: abito con stampa floreale

Per andare a un matrimonio o per un’occasione speciale, un abito con stampa floreale in grigio scuro – come questo proposto da Mango – è l’ideale per una ragazza. Si tratta di un modello dritto e lungo, dal tessuto fluido e con spallini sottoli in grado di donare un look fresco e raffinato.

Il collo si presenta, invece, quadrato. Per quanto riguarda la chiusura, questa è laterale e a zip. Progettato anche questo modello a Barcellona, è perfetto per chi vuole un look incantevole che saprà, certamente, distinguervi.

I vestiti della nuova collezione di Mango: vestito mini-aderente

Per chi cerca un vestito che rispecchi un mood minimal, la scelta di colori neutri è la migliore. Non occorre, infatti, ricorrere a creazioni particolarmente sofisticate, ma un semplice vestito midi-aderente in nero, grigio antracite o verde pastello può essere ciò che fa al caso vostro!

Realizzato in tessuto misto cotone e progettato a Barcellona, è un modello lungo, aderente e dritto con spallini larghi. Presenta, inoltre, un collo stondato e uno spacco laterale. Non ha chiusura. Siete pronte a brillare?