Mango, le borse dell’autunno di cui ti innamorerai

Le borse Mango più belle da acquistare per un look autunnale all’insegna della moda! Ecco 3 modelli da non perdere.

L’autunno è alle porte, è giunto il momento di mettere via i look estivi e tirare fuori le prime maniche lunghe, gli stivaletti, il tanto amato trench e i collant da indossare in ogni occasione.

Oltre agli abiti, quindi, cambiano anche gli accessori. Le borse estive devono lasciare spazio a tutti i modelli consigliati per la mezza stagione, le colorazioni si fanno più calde e romantiche e si sposano con tanti abbinamenti diversi.

Quali sono le borse Mango dell’autunno 2024 che non devono mancare nel tuo guardaroba? Ecco 3 proposte per tutti i portafogli che potranno dare quel tocco di stile in più al tuo look autunnale!

3 borse firmate Mango da avere assolutamente

Tre proposte differenti, dalla più chic a quella più casual, ecco quali sono le borse che non dovranno mancare nel tuo guardaroba autunnale.

Mini bag per un look sempre chic

Un must da avere in ogni stagione dell’anno, la mini bag può tornare utile per eventi serali o anche per un incontro di lavoro formale. La borsa piccola di Mango ha un disegno quadrato e un manico corto così da poterla portare a mano con facilità e raffinatezza.

La catena della mini bag è staccabile, altrimenti portala a tracolla sopra un trench total black e un tailleur elegante. Le tonalità tra cui scegliere son tre: il total black in contrasto con la catena, la nuance dorata e quella tendente al bianco panna.

Borsa a tracolla effetto pelle

La borsa a tracolla di Mango è per tutte le occasioni. Oltre ad essere di una misura piccola, l’effetto pelle dalla tonalità brown ti consente di indossare la borsa su tonalità differenti. Se ami i colori della terra questa è sicuramente una borsa che non potrà assolutamente mancare nel tuo armadio.

Semplice ma d’effetto, la chiusura con bottone a pressione la rende decisamente molto più chic. La tracolla è effetto pelle proprio com il resto della borsa e può essere regolata in base alla lunghezza che si desidera ottenere.

Borsa shopper in nylon, la maxi bag dell’autunno inverno

Per una maxi bag alla moda per un look casual da giorno, la borsa shopper in tessuto di nylon in nero e marrone è la scelta migliore su cui puntare.

Il modello shopper trova posto anche nelle tendenze dell’autunno 2024, la proposta di Mango è economica, semplice ma ha quel pizzico di classe che rende il look alla moda.