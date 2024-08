Moda autunno 2024, è tempo di prepararsi: tutto sul Ladylike, il look della stagione

Nell’autunno 2024 torneremo a farci sedurre dalla classe e dal fascino dell’eleganza senza tempo: vestiremo ladylike. Lo stile ladylike è un omaggio all’eleganza e alla raffinatezza del passato. Caratterizzato da linee morbide, tessuti pregiati e un’allure senza tempo, questo look evoca immagini di sofisticate dive del cinema e di icone di stile intramontabili. Ma cosa significa esattamente vestirsi in stile ladylike? E quali sono i capi essenziali per ricreare questo look? Il segreto di questo stile risiede nella capacità di combinare femminilità e raffinatezza apparentemente senza sforzo. Gli abiti, spesso a vita alta e dalle linee scivolate, esaltano la silhouette senza mai risultare eccessivi. Classici senza tempo, come gonne a ruota o a matita, abbinate a camicette di seta o di chiffon sono elementi …

Lo stile ladylike è un omaggio all’eleganza e alla raffinatezza del passato. Caratterizzato da linee morbide, tessuti pregiati e un’allure senza tempo, questo look evoca immagini di sofisticate dive del cinema e di icone di stile intramontabili. Ma cosa significa esattamente vestirsi in stile ladylike? E quali sono i capi essenziali per ricreare questo look?

Il segreto di questo stile risiede nella capacità di combinare femminilità e raffinatezza apparentemente senza sforzo. Gli abiti, spesso a vita alta e dalle linee scivolate, esaltano la silhouette senza mai risultare eccessivi. Classici senza tempo, come gonne a ruota o a matita, abbinate a camicette di seta o di chiffon sono elementi essenziali per uno stile ladylike, che potranno essere combinati a dettagli più moderni per rendere ogni outfit più contemporaneo.

La palette dei colori comprende tutti i toni pastello, ma anche il bianco e il nero per creare look da sera sofisticati ed elegantissimi. Per quanto riguarda le stampe, il consiglio è di optare sempre per motivi classici e non troppo appariscenti. Stampe fiorate o a pois sono scelte che risulteranno quasi sempre azzeccate, soprattutto se utilizzate nella creazione di look romantici.

Infine, per quanto riguarda i tessuti, il consiglio è di dimenticare completamente i tessuti sintetici, optando per tessuti naturali e possibilmente pregiati, come il lino, il cachemire e la seta, in grado di coniugare il lusso a una sensazione di comfort perfetta per l’autunno.

Quali sono i capi essenziali per creare un look ladylike?

Per creare una serie di look in stile lady like non è necessario possedere un gran numero di capi. Molto meglio optare per la costruzione di una capsule collection costruita su misura sui nostri gusti, la nostra fisicità e la nostra personalità. In questo modo potremo combinare capi must have per ottenere una lunga serie di look diversi.

Un blazer dalla linea sartoriale, preferibilmente in tweed o in un altro tessuto strutturato non potrà assolutamente mancare nel nostro guardaroba autunnale. Capo estremamente versatile, se abbinato a un pantalone a sigaretta o a una gonna a vita alta, conferisce all’outfit un tocco estremamente sofisticato. Un altro capo fondamentale è il tubino nero, un evergreen dell’eleganza che può essere personalizzato con accessori diversi a seconda dell’occasione.

Per quanto riguarda gli accessori, borse a mano in pelle, guanti in cachemire e gioielli delicati sono elementi che aggiungono un tocco di raffinatezza. Un foulard annodato al collo o un cappello a cloche completano l’outfit con un tocco vintage. Per dare al look una svolta più contemporanea, invece, basterà optare per colori più vivaci e gioielli più moderni.