Mangiare frutta e verdura di stagione, i benefici che non ti aspetti

Introdurre nell’alimentazione quotidiana la frutta e la verdura di stagione è una buona abitudine da non sottovalutare, ecco quali sono i benefici.

Ogni stagione ha la sua frutta e la verdura tra cui poter scegliere per variare il menu e portare in tavola piatti gustosi ma soprattutto benefici per la salute. Bisognerebbe mangiare ogni giorno frutta e verdura, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ribadisce, perché questi alimenti sono un piccolo concentrato di nutrienti che fanno bene e consentono di vivere meglio e più a lungo.

In genere i benefici di mangiare frutta e verdura di stagione sono noti, poi ce ne sono anche alcuni a cui non si pensa, ma che sono fondamentali per raggiungere il benessere di tutto il corpo e della mente.

Perché è importante variare alimentazione

Tutti sanno che le verdure e la frutta apportano al nostro organismo dei nutrienti molto importanti come gli antiossidanti, le vitamine e i sali minerali. Da questi derivano benefici per la salute che possiamo riassumere in poche parole: vitalità, energia, forza. Ma non solo.

Ci sono anche benefici a cui non si pensa, ad esempio frutta e verdura donano la giusta idratazione che porta alla pelle luminosa e morbida, le fibre contenute regolarizzano l’intestino favorendo un corretto metabolismo e la garanzia di eliminare le tossine invece di accumularle.

Seguire la stagionalità di frutta e verdura è sempre da preferire. Purtroppo per preferenze al palato o per pigrizia c’è chi tende a mangiare sempre le stesse verdure. Ma portare a tavola polpette di zucchine tutto l’anno è un errore. Meglio variare. Lo dicono gli esperti.

I benefici di mangiare frutta e verdura di stagione

Ma quali sono i benefici di consumare frutta e verdura di stagione invece di scegliere qualsiasi ortaggio o vegetale? I vantaggi sono numerosi e fondamentali per mantenere uno stile di vita sano. Come anche la Fondazione Veronesi precisa, la dieta vegetariana può ridurre il rischio di tumore in modo sensibile.

E poi la frutta e la verdura di stagione aiutano a rafforzare il sistema immunitario. Mangiare cibi freschi e ricchi di nutrienti può quindi aiutare a prevenire malattie e infezioni. Anche perché sono raccolte al momento giusto, quando sono mature e ricche di sostanze nutritive essenziali. In tal modo possono garantire un maggiore apporto di nutrienti che supportano il corretto funzionamento del corpo.

Inoltre ne guadagna anche il palato perché gli ortaggi di stagione hanno un gusto migliore. Inoltre, e non è un elemento da sottovalutare, è possibile scegliere tra tipologie molto differenti di prodotti. Ogni stagione offre una vasta gamma di frutta e verdura fresche.

Questo permette di variare l’alimentazione, assicurandosi di consumare una grande quantità di nutrienti diversi durante tutto l’anno. Ad esempio mangiando correttamente la frutta e la verdura di stagione si può depurare il fegato in soli tre giorni, e tutto grazie a semplici abitudini che possono favorire lo stile di vita sano.

L’importanza dell’acqua in una sana alimentazione

Ovviamente è importante seguire una alimentazione equilibrata e un adeguato livello di idratazione quotidiana. Infatti è molto importante ricordarsi di bere abbastanza acqua nel corso della giornata, per consentire agli organi del corpo di mantenersi in salute e al pieno delle proprie potenzialità. E se vi state chiedendo quanta acqua bere ogni giorno potete leggere il nostro approfondimento sul tema.

Seguire uno schema alimentare può aiutare a ritrovare uno stato di benessere che interessa tutto l’organismo. Non parliamo di una vera e propria dieta, ma di piatti composti soprattutto da molta frutta e da verdura, che come suggerisce il Dott. Iossa, hanno un potere saziante e anche disintossicante. Il che non è un dettaglio irrilevante se si sta cercando di alleggerirsi e di depurarsi, magari dopo un periodo di eccessi a tavola.

Una scelta che fa bene alla salute e non solo

In conclusione, è meglio scegliere la frutta e la verdura di stagione per un motivo che è molto semplice, è quella più ricca di nutrienti benefici, di vitamine e di minerali e di altre sostanze necessarie affinché il nostro organismo funzioni al meglio. Una scelta salutare che fa bene anche all’ambiente e alle tasche.

Infatti altro elemento da non sottovalutare è la sostenibilità ambientale: le colture di stagione richiedono meno energia e risorse per crescere e, specialmente quando sono prodotte localmente, non percorrono lunghe distanze per essere trasportate. Questo significa anche un prezzo più accessibile, cioè più basso e ciò consente di risparmiare denaro e di fare scelte alimentari più economiche.