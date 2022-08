Cristiano Malgioglio: “per lei potrei diventare etero”

Cristiano Malgioglio, personaggio molto amato dal pubblico, da sempre dichiaratamente omosessuale, avrebbe confessato che riuscirebbe a diventare etero per una donna soltanto.

Il cantante e paroliere ha confessato di avere anche tre tatuaggi dedicati a questa donna misteriosa. Curiosi? Continuiamo la lettura!

Chi è la donna misteriosa per la quale Cristiano Malgioglio potrebbe diventare etero?

La donna, artista, cantante, ballerina, attrice a cui fa riferimento il mitico Malgioglio altro non è che Jennifer Lopez, icona mondiale di fascino, bellezza, bravura e caparbietà.

Cristiano nutre un’ammirazione sconfinata per l’artista portoricana, ma può anche vantare amicizie altrettanto altisonanti come Cher, descritta da lui stesso come «la donna più affettuosa e sensibile che abbia conosciuto».

Nel bel paese sappiamo bene che le donne molto amiche di Cristiano sono Barbara D’Urso e Mara Vener.

Con la prima il cantante spesso passa delle serate divertenti in giro per Milano o per Roma, ed è ospite nei suoi programmi.

Un nuovo programma per Cristiano Malgioglio, dedicato all’indimenticabile Raffaella Carrà

Tra le persone che occupano un posto speciale nel suo cuore c’è anche l’indimenticabile Raffaella Carrà.

La showgirl italiana più famosa al mondo, sarà la protagonista del nuovo programma di Cristiano che partirà su Rai 3 e si intitolerà «Mi Casa es tu Casa», ispirato al noto programma «A raccontare comincia tu», di Raffaella Carrà.

Su questo progetto televisivo, Cristiano ha raccontato: «Raffaella Carrà aveva adattato il format alla sua personalità, e lo stesso farò io. Il merito è del direttore Stefano Coletta, che ha pensato a me dopo tanti anni di carriera. Riceverò gli ospiti a casa mia per una chiacchierata all’insegna del divertimento e dell’ironia».

La scomparsa di Raffaella ha lasciato un vuoto incolmabile in molti, compreso Cristiano che, a questo proposito, ha affermato: «Poco prima della sua scomparsa mi telefonò. Non la sentivo da tempo, e come tutti non sapevo niente della sua malattia. Fu molto affettuosa, mi disse: ‘Cristiano, resta come sei. Quando arrivi tu la tv cambia colore’».