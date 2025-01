Make-up, i migliori accessori per pulire i pennelli in modo facile e veloce

Ci sono alcuni accessori perfetti per la pulizia dei pennelli da make-up. Si tratta di alleati per l’igiene e la salute della pelle.

Contiene link di affiliazione.

Come tutte le cose, anche i pennelli da trucco hanno bisogno di essere, periodicamente, puliti perché si sporcano. Si tratta di una delle operazioni più importanti da fare sia per una questione di salute della pelle – sono strumenti che diventano ricettacolo di batteri – che per quanto riguarda un make-up sempre perfetto. Nonostante questo, la pulizia dei pennelli da trucco è considerata spesso abbastanza noiosa.

Come fare, quindi? Fortunatamente, ci sono soluzioni che rendono questa procedura più semplice. Scopriamo quali sono i migliori accessori per pulire i pennelli da make-up in modo facile e veloce così da garantire un’applicazione impeccabile, salute alla pelle e anche una maggiore durata di questi strumenti.

Prodotti per pulire i pennelli da trucco: il pulisci pennelli KIKO

Il dischetto per la pulizia di pennelli per il make-up KIKO è l’ideale per pulire gli strumenti, in modo efficiente. La sua forma ergonomica e l’impugnatura confortevole assicurano una buona praticità e maneggevolezza. È uno strumento che consente una pulizia efficace e veloce, grazie alla sua doppia struttura con lato scanalato per il risciacquo e lato zigrinato per la pulizia.

Per usarlo e pulire i pennelli da trucco, impugnatelo, usate del detergente liquido neutro e frizionatelo, in modo delicato, risciacquando con acqua abbondante tiepida. Grazie al suo utilizzo, le setole dei pennelli manterranno la loro lucidità e compattezza.

Miglior detergente per pennelli trucco: STYLPRO Make-up Brush Cleanser

STYLPRO Make-up Brush Cleanser è il miglior detergente per pennelli trucco. Questo, infatti, è un prodotto vegano in grado di eliminare il grasso del fondotinta e rimuovere le macchie dai pennelli da trucco, pulendo a fondo. Il detergente per pennelli da trucco riesce a penetrare in profondità nelle setole, per pulire olio, pelle morta, polvere e sporco.

Essendo vegano, è anche rispettoso di animali e ambiente, oltre a prendersi cura della vostra pelle. STYLPRO vanta, insomma, un potere di pulizia profonda, grazie alla sua formula unica.

Pulitore per pennelli da trucco elettrico professionale STYLPRO

Infine, un altro eccezionale prodotto STYLPRO. Questa volta si tratta di un pulitore per pennelli da trucco elettrico professionale. Riesce a lavare e asciugare i pennelli in trenta secondi, rimuovendo sporco, olio e trucco. Una volta terminato, infatti, i pennelli sono immediatamente pronti all’uso. Veloce e facile da usare, basta collegare i pennelli al dispositivo rotante, aggiungere del detergente alla ciotola e procedere.

Si tratta di un ottimo metodo, dato che i pennelli da trucco sono terreno fertile per i batteri. Questi andrebbero, quindi, puliti ogni due settimane circa. Scoprite anche come si usa lo struccante bifasico per una pelle al top.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.