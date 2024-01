Come pulire i pennelli da trucco: metodi veloci ed infallibili, anche "fai da te...

Ecco come pulire i tuoi pennelli da trucco. Inizia il 2024 con una beauty routine senza batteri e impurità!

Sappiamo tutti quanto sia importante pulire i proprio pennelli per il make up. Tra le setole di questi oggetti si depositano tantissimi detriti, come il sebo della pelle e la polvere.

Una scarsa pulizia dei pennelli porta ad una grande proliferazione di batteri. In questo modo, potresti andare incontro ad infiammazioni ed irritazioni.

E’ importante quindi capire come pulire i propri pennelli e ogni quanto farlo. Il nostro consiglio è quello di lavarli una volta a settimana o al massimo, ogni 10 giorni.

Scopriamo insieme come pulire al meglio i propri pennelli per il make up!

Pulire i pennelli per il make up in modo facile e veloce

Facciamo prima una piccola distinzione. Sul mercato esistono pennelli a setole naturali creati a posta per prevenire la proliferazione di batteri.

Se utilizzi questi accessori puoi aspettare anche due settimane prima di pulirli.

I pennelli sintetici, invece, vanno puliti assolutamente almeno una volta ogni 10 giorni.

Partiamo dal metodo più veloce (un po’ meno efficace) per lavare i propri pennelli. Se sei in viaggio questo processo fa al caso tuo!

Porta con te sempre delle salviette struccanti. Passa una salvietta sulle setole del tuo oggetto in modo tale da eliminare i residui di trucco.

Non è un vero e proprio lavaggio, ma piuttosto un rimedio salva tempo.

Va bene per te anche l’acqua micellare. Imbevi un dischetto di cotone con questo prodotto e passalo sulle setole del pennello.

Non abusare di nessuno di questi due metodi perché potrebbe portare all’indurimento delle setole.

Metodi fai da te

Per pulire in profondità i tuoi pennelli, puoi utilizzare dei semplici rimedi da fare in casa.

Puoi provare l’alcol, ad esempio. Versa un paio di gocce su un panno pulito e poi strofina con delicatezza le setole del pennello.

Quando vedrai che non rilascerà più colore, lascia ad asciugare e hai finito!

Questo metodo è consigliato solo per i pennelli a setole corte e non è da utilizzare sempre.

Un altro rimedio fai da te prevede l’uso del bicarbonato. Prepara una ciotolina con acqua tiepida e due cucchiai di bicarbonato di sodio e poi immergi al suo interno i pennelli per 30 minuti.

Dopo risciacqua il prodotto e lascia asciugare i tuoi tools.

Zero costi e ottimi risultati.

Pulizia dei pennelli passaggio per passaggio:

Utilizza un sapone neutro o uno shampoo per bambini. L’importante è che sia un prodotto delicato.

1) Controlla le condizioni delle setole

Alcuni pennelli richiedono più attenzione rispetto ad altri. Certi tools vengono utilizzati per applicare creme e quindi necessitano di una maggiore pulizia.

Prendi una velina ed elimina gli eccessi di prodotto dalle setole di tutti i tuoi pennelli.

Se vedi che continuano ad essere particolarmente sporchi, utilizza un olio naturale come quello di mandorle o di oliva.

In questo modo scioglierai ed eliminerai ogni traccia di correttore o fondotinta.

2) Lavaggio

Bagna le setole con acqua tiepida senza far arrivare nemmeno una goccia sull’attaccatura del manico dove c’è la colla che ferma le setole.

Ti consigliamo di tenere i pennelli a testa in giù.

Insapona le setole strusciandole dolcemente sul palmo della tua mano. Fai dei movimenti circolari e poi risciacqua fino a quando non vedrai uscire solo acqua trasparente.

3) Asciugatura

Tampona le setole così da eliminare l’acqua in eccesso aiutandoti con un asciugamano.

Lascia poi asciugare il pennello all’aria, meglio se disteso su un panno.

Mi raccomando: stai lontana da fonti di calore, perché le temperature elevate possono far scollare le setole dal manico o rovinarle completamente.

Una volta asciugati, riponi i pennelli nel tuo beauty case, assieme agli altri 5 prodotti essenziali ed irrinunciabili per questo 2024!