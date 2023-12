2024 non mi fai paura! Ecco i 5 prodotti che non possono mancare nel tuo beauty case. Conosci te stessa a partire dalla tua routine giornaliera

Ecco i prodotti fondamentali che non possono mancare nel tuo beauty case. Per questo 2024 metti te come priorità

Su TikTok e sulle varie piattaforme social sta tornando molto di moda lo stile minimal, soprattutto per quello che riguarda la propria casa. Questo stile, però, deve entrare a fare parte anche della tua personalità.

Meno sfarzo e più verità.

Con l’inizio dell’anno è normale stilare una lista di buoni propositi e solitamente c’è anche qualcosa che include il proprio benessere. C’è chi vorrebbe dimagrire, chi far più sport e chi mangiare più sano: insomma, la priorità in questi casi sei sempre te.

Nel fare il ripulisti della tua vita per ripartire al meglio in questo 2024, ti consigliamo di partire proprio dal tuo beauty case, quella borsetta che contiene solitamente un sacco di cose non sempre indispensabili.

Te lo diciamo noi quali sono i cinque prodotti che non devono mai mancare nel tuo beauty case. E’ proprio grazie a questo semplice oggetto che potrai capire cosa è veramente indispensabile per stare bene

5 prodotti che non devono mancare nel tuo beauty case. Inizia l’anno partendo da te stessa

Ogni persona possiede almeno un beauty case, sia per viaggiare, sia da utilizzare tutti i giorni. E’ quell’amico fedele che occupa poco spazio e che contiene prodotti utili in ogni momento.

Solitamente al suo interno troviamo trucchi e spazzolino, ma non è tutto quello che ti serve. Fai una bella pulizia del tuo beauty case e scopri insieme a noi quali sono i 5 prodotti indispensabili e “salva vita”!

1) Trucchi

Solitamente i beauty sono capienti, ma non sono mica come la borsa di Mary Poppins. E’ proprio in questi casi che vige la regola “Less is more”. All’interno della tua sacca metti solo e solamente i prodotti make up irrinunciabili: mascara, matita, rossetto e correttore.

Non ti serve portarti il mondo, ma solo quei pochi prodotti che ti fanno sentire bella e a tuo agio. Imparerai anche che il poco trucco va a braccetto con la vita di tutti i giorni!

2) Temperamatite

Non puoi portarti dietro la matita senza il temperamatite. Se manca la punta, sarà difficile truccare qualsiasi parte del tuo viso che si tratti della matita per gli occhi, labbra o sopracciglia. Evita i metodi “fai da te” e abbi solo questa piccola accortezza che poi occupa veramente pochissimo spazio.

3) Sapone, shampoo e deodorante

Hai presente quei flaconi che contengono lo shampoo che ti danno in albergo? Ecco, questi sono perfetti da portare nel beauty case. Ricicla delle vecchie boccette e metti al loro interno il tuo shampoo e bagnoschiuma preferito. Puoi optare anche per un sapone mani, ma questo potrebbe occupare fin troppo spazio.

Valuta anche la possibilità di comprare uno shampoo secco o spray. Se non potrai fare la doccia, questo ti salverà la serata.

Mi raccomando: non dimenticare il deodorante! Ti sarà utile in ogni momento della giornata e anche questo prodotto esiste nella versione “da viaggio”.

4) Salviette intime e struccanti

Le salviette umide salvano sempre! Quelle struccanti sono più comode rispetto alla bottiglietta. Dormire truccate fa male alla pelle e fa invecchiare prima.

Non dimenticarti neanche le salviette intime. Pratiche e comode, ti faranno sentire sempre fresca.

5) Vasellina

Sappi che la Vasellina diventerà la tua migliore amica del 2024 perché ha un sacco di benefici. Anche Jennifer Aniston la ha sempre con sé! Puoi usarla per struccarti, come balsamo labbra o come crema idratante.

Hai i piedi secchi? Ammorbidiscili con questo prodotto!

La Vasellina funge anche da gel e, se non hai con te la piastra, può aiutarti anche nel domare il tuo riccio