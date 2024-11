Che differenza c’è tra bifasico e acqua micellare? Cos’è e come si usa lo struccante bifasico per una pelle al top

Quando si parla di beauty, è impossibile non menzionare l’importanza della cura della pelle che passa, ovviamente, anche dalla rimozione del trucco. Tra i prodotti più apprezzati e adatti allo scopo, ci sono l’acqua micellare e lo struccante bifasico.

Questi due sono spesso confusi ma, in realtà, hanno delle caratteristiche diverse. Scopriamo che differenza c’è tra struccante bifasico e acqua micellare, cos’è l’acqua micellare bifase e come si usa lo struccante bifasico.

Acqua micellare bifase cos’è: il significato dello struccante bifasico

L’acqua micellare è una semplice soluzione detergente, composta da micelle – sfere tensioattive che, come un magnete, attraggono le impurità della pelle – e acqua: questo, per l’appunto, rende l’acqua micellare perfetta per rimuovere sebo in eccesso, trucco o sudore. In commercio, però, non si trova una sola tipologia di prodotto. Nello specifico, l’acqua micellare è adatta a ogni tipo di pelle. C’è anche l’acqua micellare bifasica, ovvero uno struccante bifasico alleato della salute della pelle che agevola la rimozione di ogni traccia di trucco prima di dormire. È indicato, soprattutto, per le parti più delicate del viso come quella degli occhi ed è, quindi, perfetto per essere applicato prima di andare a dormire.

Si tratta, quindi, di capire quale prodotto è più adatto alle proprie esigenze e va inserito nella propria beauty routine quotidiana. In poche parole, l’acqua micellare bifase combina sia le proprietà dell’acqua micellare che quelle di un olio struccante: la sua parte “acquosa” – ricca di vitamine e ingredienti vegetali – agisce sulle tracce leggere di trucco e sulle impurità, mentre quella “oleosa” – che tonifica, lenisce e rinfresca la pelle – sul make-up decisamente più resistente come il fondotinta a lunga tenuta o il mascara waterproof.

Struccante bifasico per occhi sensibili: come si usa su viso e occhi

Come detto, lo struccante bifasico è indicato per chi ha la pelle delicata e gli occhi sensibili. L’acqua micellare bifasica è più adatta a una pulizia decisamente più profonda, ma che abbia anche un’azione delicata sulla pelle e che non irriti la parte del contorno occhi e delle labbra. Ma come si usa?

Basta agitare il flacone, versarne un po’ su un dischetto di cotone e tamponare, in modo delicato, la zona degli occhi e delle labbra senza sfregare. Così facendo, potrete rimuovere il trucco in modo efficace, lasciando la pelle idratata e morbida. Si tratta di un metodo perfetto per eliminare dalla pelle, senza stress, il trucco waterproof. Lo struccante bifasico va sciacquato con acqua tiepida, dopo essere stato adeguatamente applicato. È adatto alla pelle sia mista che secca, grassa – anche se per quest’ultima è, forse, più indicata la semplice acqua micellare – o delicata, appunto. L’acqua micellare bifasica consente, insomma, di eliminare anche il trucco più resistente in modo veloce e delicato, idratando e nutrendo la pelle. Scoprite anche perché risciacquare l’acqua micellare è importantissimo e come struccarsi correttamente per non danneggiare la pelle.