Make-up da star: ecco svelati i prodotti preferiti delle nostre beniamine

Diciamoci la verità: quante volte abbiamo sognato di poter sfoggiare un make-up look sensazionale come quello delle star? La risposta è innumerevoli, mentre la soluzione ve l’abbiamo trovata noi, di seguito fornita a portata di mano. Truccatore personale escluso, si intende.

Quali sono i loro must-have (che potrebbero diventare presto anche i nostri)

Tramite una meticolosa indagine siamo infatti arrivati a scoprire a quali prodotti beauty le celebrities si affidano, facendo di essi i loro più grandi alleati. Ma partiamo subito!

Natalie Portman e la passione sconfinata per Dior: è del brand il suo fondotinta preferito

Foto Instagram @natalieportman

Oltre ad essere da anni testimonial ufficiale dello stesso brand luxury Dior, Natalie Portman ne è anche dichiarata nonché fedelissima amante: la sua certezza in ambito make-up? Il Dior Forever Skin, non a caso uno dei fondotinta da noi citati nella guida all’acquisto in tempi recenti, apprezzato dall’attrice per la combo data dal risultato naturale e l’estrema durata.

Belen Rodriguez e l’amore per uno dei correttori più iconici di sempre

Belen Rodriguez – Foto Instagram @belenrodriguez

Belen Rodriguez ci insegna ogni giorno -tra le altre cose- come dar vita ad una base trucco viso a dir poco perfetta: il suo asso nella manica è senz’altro la luminosità, un fatto più che manifesto è vero, ma si dà il caso che noi di Pourfemme siamo riusciti a scovarne il “colpevole”. Merito di tanto glow è infatti da imputare al famosissimo correttore illuminante di Yves Saint Laurent, il Touche Èclat.

Il profumo del cuore di Angelina Jolie? Non è più un segreto

Angelina Jolie – Foto Instagram @angelinajolie



Se c’è un tratto che accomuna ogni comuna mortale ad Angelina Jolie è proprio l’ossessione per il profumo: quale di preciso? La sua fragranza prediletta si chiama “1969 Parfum de Revolte” di Histoires de Parfums, identificabile nel gruppo ambrato/speziato.

Tra le note di testa troviamo la pesca, incorniciata da cardamomo, rosa, chiodi di garofano ed un delizioso bouquet di fiori bianchi. Il fondo, invece, è dato dal cioccolato messicano, da un delicato patchouli, dal deciso caffè e dal muschio. Insomma, se non hai ancora ben chiaro quali profumi regalare a Natale, siamo sicuri che ora l’idea sarà improvvisamente più nitida nella tua mente!