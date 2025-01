Il make up virale sui social lo realizzi in pochissime mosse

Spopola sui social network, perlopiù sul tanto amato Tik Tok, il make up cold girl, la tendenza make up da sfoggiare quest’inverno. Qual è il tutorial da seguire e perché questo tipo di make up ha conquistato l’attenzione di tantissime ragazze?

Già dal nome potrai capire perché questo è un make up molto amato: è delicato e semplice da realizzare, infatti l’obiettivo è proprio quello di riprodurre l’effetto della pelle arrossata dal freddo, quindi via libera con il blush rosato!

Ecco come replicare il make up cold girl in poche mosse per un trucco impeccabile da sfoggiare fino alla fine del periodo invernale.

Come ottenere il make up cold girl, il trend virale sui social

Il make up cold girl si può realizzare in poche e semplici mosse. L’importante è avere con sé un blush rosa da poter usare per ottenere l’effetto guance fredde, in più dovrai utilizzare prodotti luminosi per accentuare l’effetto del freddo umido mattutino.

In che modo ottenere il make up cold girl? Innanzitutto prepara il viso a ricevere i prodotti make up, quindi effettua la tua solita skincare quotidiana e applica un primer per il viso prima di stendere il fondotinta.

Dopo aver steso il tuo prodotto preferito per uniformare l’incarnato, potrai procedere con il blush rosa. Non soffermarti solo sulle guance, accentua l’effetto anche sulla punta del naso e sul mento, zone che solitamente tendono ad arrossarsi a contatto con il freddo.

Quindi dedicati al trucco occhi: scegli una tonalità chiara e luminosa, andranno bene sia il beige chiaro che l’azzurro, due tonalità che si prestano perfettamente alla realizzazione del make up cold girl.

Non dimenticare di accentuare il tutto con una linea leggera di eyeliner, non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo come applicare l’eyeliner in modo infallibile e senza errori. Anche qui sei libera di scegliere il classico total black oppure optare per un colore più chiaro come il marrone.

Allunga e dona volume alle tue ciglia con un buon mascara e concludi con un lip gloss luminoso e leggermente rosato da mettere sulle labbra. Prima, però, rendi le labbra morbide e luminose con uno scrub fatto in casa!

Per il tuo make up cold girl puoi lasciarti ispirare dalle mille proposte che trovi sui social condivise dalle make up artist e le appassionate di beauty. Ricorda che l’obiettivo è di puntare alla luminosità, quindi scegli prodotti dal finish lucido!