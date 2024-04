Fare skincare prima del make up è davvero così importante?

In che modo preparare la pelle al trucco? Ecco i consigli delle esperte di bellezza. Segui questa skincare per proteggere il tuo viso!

Prendersi cura di se stesse e del proprio corpo significa anche seguire una corretta skincare. Scegliere i prodotti per la cura della propria pelle è fondamentale, la cute ha bisogno di tante attenzioni e i prodotti cosmetici possono aiutare a mantenerla sana e idratata.

Se ami truccarti e il make up fa parte del tuo look di ogni giorno, sappi che devi prima preparare la pelle al trucco. In che modo? Ti basterà seguire dei semplici step per evitare di danneggiare la pelle a lungo andare. Scopri cosa devi fare!

La skincare da seguire prima del make up

Prima di tutto è fondamentale scegliere i prodotti di make up che siano adatti al proprio incarnato. Se hai una pelle grassa con tendenza acneica, evita una bb cream idratante, piuttosto privilegia un fondotinta dal finish matte con copertura totale sulla pelle.

Oltre alla scelta del buon prodotto di make up, però, la differenza può farla anche la base del viso. La skincare gioca un ruolo fondamentale, motivo per cui effettuarla prima del make up è importantissimo. Dovrai detergere il viso a fondo e soprattutto prepararlo a ricevere il trucco.

Quindi il primo step riguarda proprio la detersione del viso: lava il viso con un prodotto ad hoc e acqua tiepida, poi asciugalo con cura tamponando un asciugamano con un movimento delicato. Applica quindi un tonico idratante o purificante, a seconda delle tue esigenze.

Procedi con il tuo contorno occhi di fiducia e con la crema adatta alla pelle del tuo viso. Se hai una pelle grassa avrai bisogno di un prodotto astringente e purificante, se hai una pelle normale ti basterà un prodotto idratante, se hai una pelle matura e/o secca, avrai bisogno di fare il pieno di idratazione con l’aggiunti di sieri.

Dopodiché dovrai stendere su tutto il viso una base trucco, un prodotto che ti permetterà di stendere al meglio il make up e soprattutto di farlo durare più a lungo. Scegli la base trucco più adatta a te, questa tipologia di prodotto è ricca di vitamine e contrasta i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Ricorda di effettuare l’esfoliazione almeno una volta a settimana, così potrai eliminare le cellule morte del viso e rigenerare la pelle. Se hai la pelle a tendenza acneica evita i prodotti granulosi poiché potrebbero irritare e infiammare ancora di più la cute.