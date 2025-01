Make up Befana, come truccarsi in 3 modi diversi per un effetto stupefacente

Scoprite come realizzare un perfetto make up per diventare in pochi minuti la Befana più affascinante di tutte!

Se volete sapere come trasformarvi in Befana vi suggeriamo tre video tutorial per truccarsi da vecchiette con il make up perfetto.

Per chi desidera travestirsi da Befana per stupire i bambini portando loro dolci e regali nel giorno dell’Epifania, ecco tre modi per dare al viso un aspetto invecchiato.

Il trucco è fondamentale in questo caso per ottenere un effetto realistico o teatrale suggestivo, vi basta poi indossare un vestito scuro e largo, magari con un grembiule e aggiungere un cappello da Befana un po’ logoro. E non dimenticate la scopa e il sacco in cui inserire i vostri dolci della Befana e i doni per i bambini!

Come truccarsi da Befana, tre make up da copiare

Se volete truccarvi da Befana preparate tutto l’occorrente: fondotinta, cipria, fard, eye liner, ombretto, rossetto, sono i trucchi necessari. Sulla pelle ben pulita e idrata con una delle migliori creme viso stendente il fondotinta uniformemente, cercando di dare un aspetto opaco.

Usate un fard scuro per scolpire il viso. Applica il fard sotto gli zigomi, lungo la linea della mascella e ai lati del naso. Applicate un ombretto scuro sulle palpebre. Potete anche sfumarlo lungo la piega per aggiungere profondità. Utilizzate un ombretto più chiaro nell’angolo interno dell’occhio per illuminare lo sguardo.

Delineate gli occhi con l’eyeliner, creando una linea spessa che si allunga verso l’esterno. Se volete un effetto più drammatico potete allungare la linea verso l’alto. Applicate il mascara ed eventualmente delle ciglia finte per un effetto più intenso. Per un trucco che comprende anche un bel nasone con la punta sporgente seguite il tutorial di Sonichan.

Definite le sopracciglia con una matita o una polvere, rendendole più spesse e scure. Applicate un rossetto scuro per completare il look. Potete utilizzare una matita labbra per definire meglio i contorni. Per ottenere in pochi minuti un aspetto da vecchietta centenaria potete guardare il tutorial di Tamara Marinkovic. L’effetto è davvero straordinario!



Infine ricordare di usare la cipria per opacizzare e fissare il trucco. Potete anche spruzzare un fissatore per trucco per far durare di più il look. I colori ideali sono il bianco e il marrone per creare ombre e rughe sul viso. L’eye liner nero o marrone andrà ad accentuare gli occhi.

Nel tutorial di MakeupbyLindyLima potete scoprire come realizzare un make up Befana ispirato alla strega del fumetto Biancaneve e i sette nani. Non è per niente difficile ma bisogna avere un po’ di pazienza per definire alla perfezione la fronte, gli zigomi, il naso ed il mento. Infine date uno sguardo alla storia e alle origini della Befana così da calarvi al meglio nel personaggio!