Ogni tipo di pelle richiede la sua crema idratante specifica! Applicarla mattina e sera è una regola fondamentale. Altrettanto utile è scegliere la crema idratante che si adegui al meglio alle caratteristiche di ognuno di noi. Qui vediamo come fare per avere sempre una pelle luminosa ed elastica.

Contiene link di affiliazione.

La crema viso ideale varia per tipologia di pelle: infatti una buona crema per una pelle secca non ha gli stessi risultati se applicata a una pelle grassa. Inoltre, la crema idratante viso è la base imprescindibile di ogni make up che si rispetti.

Prima di applicare la crema idratante è necessaria un’accurata skin routine, mattina e sera. Assolutamente vietato andare a dormire senza struccarsi! Nonostante a volte la stanchezza possa fare capolino, bisogna essere categoriche con sé stesse e fare quest’ultima azione quotidiana della nostra beauty routine. Oltre a questo è consigliato effettuare uno scrub del viso una volta alla settimana.

Dopo la skin routine, ecco che subentra l’idratazione garantita dalla crema, fluido o mousse più giusti per voi. Per scegliere la crema perfetta è necessario conoscere il proprio tipo di pelle. Vediamo come fare.

Crema viso antirughe per pelle mista o grassa

Fonte unsplash

Per scegliere le creme che funzionano, il primo passo da fare è quello di avvicinarsi allo specchio per osservare la vostra zona T del viso.

Se appare lucida probabilmente capirete che il vostro tipo di pelle è misto o grasso e saprete che tipologia di crema idratante prediligere per ottenere risultati efficaci. Le impurità e il sebo che causano la fastidiosa zona lucida possono essere combattuti con creme dalla texture leggera, e da fluidi e mousse oil free che servono proprio a regolarizzare l’epidermide per permettere al trucco di durare più a lungo. Se volete scegliere una crema idratante per pelle grassa, potete provare questa.

Crema idratante viso per pelli normali o secche

Avere la pelle normale è il sogno di tutte le donne perché significa poter scegliere tra un’ampia gamma di opzioni. Quasi tutte le creme idratanti possono soddisfare le vostre esigenze. Molto in voga in questo momento solo le creme bio che sfruttano principi naturali per garantire una notevole efficacia. Ecco un consiglio per pelli normali.

La pelle secca invece richiede cure maggiori e il tipo di crema da scegliere nel caso si abbia una pelle soggetta a screpolature o a secchezza è abbastanza ricca e nutriente, per esempio al burro di karitè o argan. Un altro elemento toccasana è l’aloe, ottimo per le sue proprietà emollienti, idratanti e addolcenti. Per le pelli secche un ottimo prodotto è questo.

Creme antirughe: le migliori

La crema viso antirughe è adatta a una pelle matura. Questa tipologia di pelle richiede il maggior numero di cure poiché soffre di perdita di tono ed elasticità con la conseguenza di apparire spenta e segnata. Per questo le creme viso antirughe in commercio hanno formulazioni avanzate ricche e nutrienti in grado di ridare tono e compattezza al viso.

Sono molto comuni creme, fluidi, o gel contorno occhi con collagene e acido ialuronico. Un esempio di una buona crema antirughe è questo.

Ora sapete quale crema idratante cercare con attenzione tra gli scaffali per nutrire la vostra epidermide e donare elasticità, luminosità e compattezza al vostro viso. Buona ricerca!

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati riceviamo un guadagno sugli acquisti effettuati tramite tali link. Vi invitiamo a verificare i prezzi eventualmente indicati nel testo, in quanto potrebbero subire variazioni dopo la messa online.