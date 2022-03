Maglione cashmere, l'idea regalo più morbida per la festa del papà

Possiamo girovagare alla ricerca dell’uomo perfetto tutta la vita, ma il più importante rimarrà sempre colui che ci ha cresciuto, che ci ha fatto divertire e ridere a crepapelle, che ci ha insegnato cosa vuol dire l’amore incondizionato. Tra le idee regalo per la festa del papà, allora, non sarebbe bello trovare qualcosa di unico come lui?

Un maglione in cashmere è un capo eterno, alla moda e dallo stile sempreverde: il regalo perfetto per il papà, insomma.

La vera coccola da regalare alla festa del papà è il maglione in cashmere

Esistono infiniti modelli per un capo senza tempo come il maglione in cashmere, che è sì perfetto per l’inverno ma anche per la mezza stagione: caldo e versatile è il regalo perfetto per il papà!

Foto Malo Cashmere

Il pullover a trecce in bio-cotone firmato Malo Cashmere color turchese oltremare è tutto quello che stavamo cercando. Creato per essere indossato, vissuto e tramandato generazione dopo generazione, fonde insieme la classe e uno stile casual.

Foto Falconeri

Per papà che vogliono affrontare la primavera con qualcosa di incredibilmente soffice ma allo stesso tempo leggero, ecco che Falconeri propone un maglione girocollo ultralight. Il verde è il colore di tendenza della primavera 2022, come potremmo non regalarlo?

Foto Rifò-Lab

Se si parla di trend non si può non citare l’arancio, colore tendenza moda primavera-estate per eccellenza. Ecco allora che il maglione in cashmere rigenerato di Rifò Lab è qualcosa che sorprenderà per la festa del papà: un melànge delicato e stiloso che non lo farà passare inosservato.