Indecisa sul look di Capodanno? Lasciati ispirare dagli outfit delle vip più amate per un 2024 alla moda!

Il Capodanno è alle porte ed è ora di scegliere il look per le feste. Perché non lasciarsi ispirare dagli outfit delle vip più amate? Ce n’è per tutti i gusti e stili

Pochissimi giorni al fatidico countdown di fine anno… Ma cosa indosserai per Capodanno?

Che tu stia a casa con amici o tu vada a ballare, cerca di osare con eleganza per questa ricorrenza.

Hai aperto il tuo armadio e tutto ti sembra obsoleto? Lasciati ispirare da alcune amate vip italiane e scegli in base al tuo stile.

Copia il look delle vip, ma indossa solo ciò che ti fa sentire a tuo agio e totalmente te stessa.

Capodanno 2024: i look più copiati dalle vip!

C’è chi ama i lustrini, chi il rosso e chi preferisce un mai banale total black. Se per questo Capodanno 2024 non sai che pesci prendere per quello che riguarda il tuo loo per le feste, dai una sbirciatina ad alcuni outfit delle nostra amate vip.

Osa seguendo la tua personalità!

1) Paillettes a non finire

Per Capodanno sono sempre alla moda le paillettes, i lustrini e gli strass. Alice Campello, ad esempio, ha sfoggiato un vestitino rosso super corto ad inizio dicembre super lucente con uno scollo molto profondo sulla schiena.

Beatrice Valli, invece, ha mostrato un doppio pezzi argentato molto audace, ma puoi osare anche solo con un paio di stivaletti glitterati.

Lei è bella con qualsiasi stile!

Anche Valentina Ferragni si è lasciata ammaliare dai lustrini. Infatti ha sfoggiato sul suo profilo Instagram un abito nero lungo con le spalle scoperte. Una fila di botoni brillanti le hanno cinto l’addome, mentre il seno era costretto all’interno di due fiocchi bianchi.

Niente male è anche la gonna dai mille lustrini. Perfetta per Capodanno, ma è versatile da indossare tutto l’anno!

2) Abito lungo

Dei andare ad un evento elegante? Allora la scelta lunga fa al caso tuo, come ci mostra anche Anna Tatangelo.

La donna ha optato per un abito monospalla nero con un cut-out sulle gambe.

Elena Santarelli osa maggiormente con un tubino nero e molto corto. Il collo all’americana le dona moltissimo e il dettaglio di labbra brillanti accende il viso della conduttrice.

La compagna di Valentino Rossi, invece, ha optato per una catsuit firmata Calzedonia che ha creato una collezione dedicata totalmente a queste feste 2023.

Super attillata ed in pizzo, Francesca Sofia Novello ha deciso di abbinarlo con un reggiseno nero e una culotte a vita alta.

3) Scegli le tinte del Capodanno

C’è chi opta per il nero per questo Capodanno, come Aurora Ramazzotti che ha deciso di osare con un minidress di Versace.

Juliana Moreira, invece, dà un tocco in più al suo look con degli accessori oro e nero.

Federica Panicucci dice di no al nero per questo anno, ma preferisce un color burro. Indossa un vestito corto che gioca con degli strati nude sulla schiena.

Il rosso non stanca mai, neanche dopo il Natale. La pensa così anche Alice Sabatini che con un abito lungo con scollo a barca ha fatto impazzire i social.

Rosa Perotta tenta l’all-in con un vestito sui toni del verde acqua. Sicuramente inusuale, a lei questo colore dona tantissimo.

Il vestito stretto cinge il seno della influencer e lo esalta con una scollatura bella profonda