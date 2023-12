Con un paio di stivali glitter ai piedi siamo pronte per le feste... e non solo

Le feste in arrivo sono il periodo perfetto per sfoggiare una delle calzature più glam della stagione: gli stivali glitter, per brillare ovunque andiamo!

Gli stivali ormai sono tra le calzature più amate e apprezzate da molti amanti della moda. Così tanto che spesso non vi si rinuncia neanche in estate, quando tra lo star freschi e vestirsi alla moda si sceglie comunque seconda opzione.

La stagione migliore per sfoggiarli, però, è indubbiamente l’inverno e l’alto numero di stivali che si vedono in giro lo dimostra.

Tra le giovanissime, ad esempio, gli stivali Camperos vanno per la maggiore. Mentre chi appartiene alla generazione degli -enta e degli -anta predilige modelli più classici, ma non per questo meno alla moda.

In alcuni casi, poi, vi sono modelli di tendenza che mettono d’accordo il gusto e le esigenze di tutti: ad esempio gli stivali glitter.

Stivali glitter come Paola Turani: sono le calzature di tendenza della stagione

Quando si parla di stivali glitter si può far riferimento a diverse tipologie di calzature: pensiamo ad esempio agli stivali al ginocchio o a quelli alla caviglia. Pensiamo agli stivali in lurex o a quelli tempestati di cristalli.

Comunque la mettiamo, gli stivali glitter si adattano a look festivi e a serate divertenti, ad esempio in locali o discoteche, a cene fuori o serate di festa, magari durante il periodo natalizio.

Tra le celebrity che non sanno rinunciare a questo tipo di calzatura troviamo ad esempio Paola Turani, che proprio in questi giorni si trova a Las Vegas e può dunque sfoggiare look a dir poco luminosi ed eleganti.

Sul suo profilo Instagram ha da poco pubblicato un post interamente dedicato al suo paio di stivali glitter preferiti, un modello con risvolto tempestato di strass e punta triangolare, che ha abbinato a un paio di jeans e giacca nera oversize.

Come abbinare lo stivale glitterato con risvolto: qualche idea

La combinazione di strass e risvolto rende questi stivali particolarmente glam: sono infatti molti i brand che ne propongono versioni simili, con tacchi vertiginosi di ogni tipologia.

Un abbinamento perfetto da fare con gli stivali glitter è quello con i jeans, oppure quello con una gonna longuette, magari in versione cargo. La combinazione tra stivale glitterato e gonna con tasconi darà sicuramente vita a un outfit sporty-chic, perfetto per chi ama i contrasti.

Per completare il look possiamo optare per un maglione oversize, oppure per una maglietta a collo alto aderente, cui aggiungere un soprabito caldo per contrastare i rigori del clima invernale.