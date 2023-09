Non solo alti o a punta: questi sono i tacchi più belli dell’A/I 2023 | Tanti modelli da non farsi sfuggire

Le scarpe con tacco: eleganza e tendenze per l’Autunno – Inverno del 2023 / 2024. I tacchi più belli e alla moda dalla Fashion Week.

Le scarpe con tacco sono una passione che molte donne condividono. Sono il punto debole, ma anche il punto di forza di ogni outfit femminile. Non importa quanto spazio abbiamo nella scarpiera o quanti capitali spendiamo, non riusciremo mai a resistere al loro fascino. Indossare un paio di scarpe con tacco aggiunge un tocco di grazia ed eleganza istantaneo a qualsiasi outfit, regalando quel pizzico di sensualità e femminilità in più.

Le scarpe con il tacco più belle di questa stagione

Non aspettavamo altro che scoprire le ultime tendenze in merito alle scarpe con tacco per l’Autunno/Inverno del 2023-2024. Il mercato ormai è ricco di modelli innovativi e super di tendenza, infatti, scegliere un paio di scarpe è diventato difficilissimo.

Prima di tutto, è importante chiarire che quando parliamo di scarpe con tacco, non ci riferiamo solo ai tacchi alti e scomodi. Ci sono molte opzioni, tra cui i “kitten heels“, che saranno molto popolari nella prossima stagione. Con un’altezza che non supera i 3,5 o 5 centimetri, questi tacchi offrono comodità e stile, sia che siate al lavoro o in una serata fuori. Marchi come Prada e Miu Miu propongono décolletées e slingback con kitten heels.

Per quanto riguarda i materiali, l’Autunno/Inverno vedrà molto presenti le scarpe con tacco in vernice (Dolce & Gabbana), stampa cocco (Saint Laurent) e motivi animalier in generale. Il velluto sarà protagonista con modelli come le décolleté con maxi fiocco proposte da Loewe, mentre la pelle metallizzata sarà in prima fila grazie alle nuove uscite di Tory Burch. Tra le novità ci sono anche gli zoccoli (Etro) e modelli divertenti e fantasiosi come i sabot a forma di zampa di animale di JW Andersen o le classiche mules firmate Gucci.

Non mancano le proposte “senza tacco” come le scarpe N°21, i modelli baby con plateau di Simone Rocha e le décolleté decorate con borchie di Lanvin.

I modelli che non sai di volere

Per quanto riguarda i sandali, la nuova collezione di questa stagione ci sorprenderà con opzioni pelose (Sportmax), sexy con piccoli listini in vernice (Dolce & Gabbana) e design dal tacco geometrico come quelli di Chloé. Sia la punta affusolata (Blumarine) che quella quadrata (Jil Sander) saranno di tendenza, accontentando così la forma dei piedi e i gusti di tutte le donne.

Gli stivali con tacco saranno un must-have indiscusso della stagione. Tra le opzioni da tenere d’occhio ci sono i cuissardes di Philosophy di Lorenzo Serafini e gli stivali “second skin” o “leggings boots” proposti da Hermès.

L’Autunno/Inverno 2023-2024 ci farà sognare con una varietà di scelte di scarpe con tacco, dalle opzioni classiche ed eleganti alle proposte audaci e fantasiose. Non importa quale sia lo stile che preferite, troverete sicuramente il paio perfetto per completare il vostro look in modo elegante e alla moda.