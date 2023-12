Gonna di paillettes: la metti a capodanno e anche per tutto l’anno

Una gonna di paillettes è la scelta giusta per un outfit festivo o per una serata divertente, scopriamo i modelli più di tendenza.

Siamo nel periodo delle feste e la voglia di arricchire il guardaroba con capi di abbigliamento nuovi e alla moda si fa sentire. Durante il giorno di Natale o la sera di capodanno, infatti, vogliamo apparire al top e per questo siamo sempre alla ricerca di qualche trend da cui prendere ispirazione.

Tra le tante tendenze che abbiamo visto sfilare in passerella ve ne sono di casual e di sportive, di più adatte ai contesti professionali e di eleganti, di glam e versatili.

Ed è proprio a uno dei capi di abbigliamento più glam della stagione che vogliamo dedicare un approfondimento: la gonna di paillettes, declinata in vari tagli e varie sfumature di colore.

Mini, maxi o midi? Scegli il formato che ti piace di più

Allo stesso tempo un grande classico della moda e una tendenza che ciclicamente torna a farsi ammirare, la gonna di paillettes per questa stagione fredda è di ogni colore e di ogni lunghezza: dalla mini alla maxi, dalla midi a quella a tubino.

Ma non solo, perché quest’anno possiamo sbizzarrirci anche coi colori, oltre che con i tagli e con le lunghezze. Tra i più in della stagione possiamo sicuramente annoverare il rosso (e cosa c’è di meglio per il periodo natalizio?) o il bianco.

I look total white o quelli total red, in effetti, sono super glam e piacciono sia alle celebrity (ad esempio Diletta Leotta) che alle fashion addicted. Presi nelle loro varie gradazioni, dal bianco candido al bianco avorio, dal rosso Natale al rosso bordeaux, possiamo sfruttarli per dar vita ad outfit ton sur ton estremamente chic.

Gonne tempestate di paillettes: i 3 modelli che non possono mancare nell’armadio

E cosa c’è di meglio di una gonna di paillettes per aggiungere un tocco di eleganza al nostro outfit? Di seguito scopriamo 3 modelli che non possono mancare nell’armadio di ogni fashion addicted che si rispetti:

la minigonna di paillettes , un modello adatto soprattutto alle giovanissime che si può abbinare a un paio di stivali glitter per un look a dir poco brillante. Si possono scegliere le mini o le maxi paillettes , oppure una combinazione di entrambe. Per quanto riguarda i colori c’è l’imbarazzo della scelta, anche per nuance accese quali il viola o il fucsia.

, un modello adatto soprattutto alle che si può abbinare a un paio di per un look a dir poco brillante. Si possono scegliere , oppure una combinazione di entrambe. Per quanto riguarda i colori c’è l’imbarazzo della scelta, anche per nuance accese quali il viola o il fucsia. La gonna di paillettes midi: i modelli longuette sono adatti a chi vuole sfoggiare look sofisticati, ad esempio per eventi professionali o serate in locali e ristoranti di un certo livello. Il nostro abbinamento preferito è quello con un comodo maglione oversize, preferibilmente crop top o sblusato. Sia che si tratti di una gonna midi morbida o di un modello a tubino.

Dalla mini alla maxi: la gonna di paillettes lunga è una delle più versatili, che si abbina anche in look sporty chic, ad esempio al fianco di un paio di sneakers. Si può puntare su un classico e intramontabile nero, oppure su oro e argento, nuance di tendenza per l’autunno – inverno.

L’abbinamento tra capi eleganti e capi sportivi, in effetti, è uno dei più interessanti da provare, adatto sia al giorno che alla sera che a contesti più o meno informali.