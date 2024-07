Lista regalo da Ikea? Ecco perché è conveniente farlo

Stai per festeggiare qualche grande evento? Ecco l’idea intelligente di fare una lista regalo da Ikea. Ti sveleremo qualche segreto!

Può capitare che ci sia un evento molto importante da festeggiare, vedi una nuova nascita oppure un matrimonio o l’acquisto della prima casa. Ecco quindi che tantissime persone vogliono portarti un piccolo, o grande, regalo per questo avvenimento.

Potresti ritrovarti però con quattro servizi di piatti ma senza bicchieri! L’idea di una wish list ti fa evitare il problema perché sei tu che scegli cosa vorresti per regalo e chi ha piacere lo acquista. Scopriamo insieme come funziona questo servizio geniale by Ikea.

Wish list? Ottima idea Ikea!

Se stai per festeggiare il tuo matrimonio ma non vuoi fare la classica lista nozze in un negozio troppo triste e da “signora” ecco che noi ti suggeriamo l’idea geniale. Perché? Puoi scegliere Ikea come negozio dove creare una lista regalo. In questo modo potrai ricevere quello che preferisci nello stile che ami.

Quindi giovane, allegro, resistente oppure classico o un mix dei due. Lo scambio dei regali sarà facilissimo. Chi vuole acquistare qualcosa si collegherà con il codice che ha ricevuto per email, sarai stato tu a fornirlo, e potranno scegliere il regalo che vogliono.

Ovviamente devi mettere prodotti di tutte le cifre, da quelli a pochissimi euro a qualcosa di più importante. Il motivo? Tutti potranno decidere cosa regalarti senza problemi. I motivi per festeggiare oltre al matrimonio? Come dicevamo all’inizio sono tantissimi.

Un figlio, un compleanno importante, l’acquisto della casa oppure un evento che tu vuoi festeggiare. Insomma il motivo della lista regalo lo scegli tu. Ma si può acquistare solamente da internet? Magari tra le persone che vogliono farti un regalo non tutti sono esperti dell’acquisto on-line.

Certo che no! Puoi anche andare direttamente in negozio e chiedere informazioni sulla lista regalo indicando i cognomi o il nome con il quale è stata creata. Per creare la lista regalo non ci sono grandi richieste ma solamente una. Ovvero devi essere un Socio Ikea Family.

L’iscrizione è completamente gratuita e super veloce da fare. Anche mentre hai creato la tua lista puoi aggiungere prodotti. E per capire quali prodotti ti sono stati regalati e quali no come fare? Niente di più facile, vicino troverai la parola Regalato.

Quindi è giunto il momento di fare un giro virtuale nel negozio Ikea oppure una passeggiata in quello fisico ed appuntare che cosa vorresti per regalo! Non male come idea non trovi? Se ti interessa puoi leggere anche il nostro approfondimento Le frasi d’auguri da accompagnare al regalo