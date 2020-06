5 film educativi da far vedere a tuo figlio

Trascorrere del tempo con i propri figli è una delle attività più belle che non dovrebbero mai mancare durante l’arco della settimana, specialmente nel weekend. Divano, pop-corn e un bel film per tutta la famiglia potrebbe rappresentare uno dei momenti perfetti sia per i grandi che per i più piccoli di casa. Con internet abbiamo la possibilità di vedere film di ogni genere, dalle commedie ai film d’animazione, ma avete mai preso in considerazione l’idea di guardare un film che possa essere educativo per i propri figli?

Molti film sono stati ideati, oltre che per intrattenere e far ridere, anche per far riflettere e insegnare qualcosa specialmente ai bambini. Quindi, prendete carta e penna e segnatevi la lista che abbiamo raccolto per voi!

Film educativi per bambini: i migliori

Abbiamo selezionato per voi ben cinque film da guardare tutti insieme in famiglia. Hanno uno scopo ben preciso, quello di insegnare qualcosa di importante ai bambini e permettergli di osservare determinate situazioni da punti di vista differenti. Con Inside Out possiamo andare alla scoperta delle emozioni con tutte le loro sfumature; insieme al pesciolino Nemo scopriremo l’importanza di saper affrontare le proprie paure; grazie a Trolls i bambini capiranno quanto sia meraviglioso un mondo in cui regna la diversità; il robottino Wall-e, invece, ci trasporterà in una realtà in cui nulla è perduto per sempre, specialmente la bellezza della vita; mettiamo da parte gli stereotipi con Ribelle, il film Disney che va oltre la classica favola della principessa salvata dal vero amore. Ecco perché questi sono i cinque film educativi migliori da non perdere assolutamente!

Trolls 2

È il sequel del film d’animazione Trolls uscito nel 2016, Trolls 2 World Tour è una delle storie più coinvolgenti ed emozionanti del cinema diretto da Walt Dohrn. Musica, divertimento, nuovi personaggi e tanti colori sono solo alcuni dei motivi per cui chiunque nella propria vita dovrebbe guardare Troll almeno una volta. Il messaggio fondamentale, che vediamo ben spiegato nel podcast che vi regaliamo qua sotto, riguarda la diversità, il sentimento di amore, di fratellanza e di accettazione del prossimo. Come affrontare questi temi in modo semplice e divertente? Ecco i suggerimenti del nuovo Podcast di Pourfemme:

Alla ricerca di Nemo

Un film Pixar che conquista grandi e bambini con il suo messaggio positivo e pieno di speranza. Il pesciolino Nemo, prigioniero in un acquario dopo essersi avventurato nonostante la volontà del padre, ci insegna che ogni passo ha i suoi tempi; il papà di Nemo, iperprotettivo nei confronti del figlio, mette da parte tutte le sue paure per cercare di riportarlo a casa. Con questo episodio, capisce quanto sia importante lasciare che il proprio figlio cominci ad avere più autonomia e che un amore soffocante potrebbe comportare diversi pericoli.

Ribelle – The brave

Una storia ricca di forza e coraggio, Ribelle – The Brave è un film Disney in cui la protagonista va oltre gli schemi. Infatti, non è la classica storia in cui la principessa viene salvata dal vero amore, ma con Ribelle viene sottolineata l’importanza di combattere gli stereotipi di genere. Merida, dall’animo coraggioso e audace, va contro le regole e le tradizioni, poiché determinata a raggiungere la sua felicità e, soprattutto, la sua libertà.

Inside Out, il film d’animazione Pixar sulle emozioni

Le emozioni, per un bambino, sono uno studio da analizzare fino in fondo: imparare a gestirle è un passo fondamentale per una crescita psicologica corretta, e con Inside Out è possibile venire a conoscenza di tutte le emozioni che viviamo in qualsiasi tipo di contesto. Il film d’animazione Pixar ha come protagonista Riley, una bambina alle prese con un trasferimento e una nuova vita. Le sue emozioni sembrerebbero non trovare pace, ma non appena Riley impara a gestirle e a riconoscerle, tutto prenderà una piega differente.

Wall•E

Grazie a Wall-e, invece, sempre un film d’animazione firmato Pixar, possiamo imparare a conoscere fino in fondo quanto sia meraviglioso vivere, nonostante le problematiche e gli ostacoli che incontriamo nell’arco della nostra vita. Il piccolo robot, ormai solo su un pianeta deserto, riesce comunque a cogliere la bellezza della vita in un contesto negativo e disastrato. Ogni singolo minuto di questa opera d’arte è grande fonte di insegnamento.