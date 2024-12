I migliori film di animazione da vedere con i bambini tra magia e divertimento

Magia, avventura ed emozioni sono protagonisti di alcuni dei migliori film di animazione. Grandi e piccini vengono trasportati in un mondo fatto di fantasia, colori e storie che incantano. Tra personaggi indimenticabili e insegnamenti importanti – come il valore della famiglia, dell’amore e dell’amicizia – le storie coinvolgenti che vengono raccontate creano unione.

Le pellicole di puro divertimento sono davvero tante. La lista è quasi infinita, ma quali sono i migliori film d’animazione da vedere con i bambini tra magia e divertimento? Scopriamolo.

La lista dei film d’animazione divertenti da vedere

Ci sono film di animazione che hanno fatto la storia del cinema. Pensiamo, ad esempio, ai film Disney per bambini – di 3, 4, 6, 8 o 10 anni – che sono davvero tantissimi. Le fiabe affascinano da sempre anche i grandi, ex-bambini, che ridono e riflettono. Gli spunti non mancano mai. Ma cosa guardare insieme ai bambini? Sicuramente, i classici meritano di essere recuperati, se i vostri piccoli non li hanno mai guardati. Non ci sono soltanto film d’animazione vecchi, ma anche titoli più recenti come quelli Pixar. Ecco i titoli in cui immergervi tra musica, fantasia e colori!

Biancaneve e i sette nani: datato 1937, Snow White and the Seven Dwarfs è prodotto da Walt Disney e basato sull’omonima fiaba dei fratelli Grimm. Si tratta del primo lungometraggio d’animazione tradizionale, oltre che il primo classico Disney. Cenerentola: Cinderella è un film d’animazione del 1950, oltre che il dodicesimo classico Disney. Basato sulla fiaba di Charles Perrault, racconta la ricerca del Principe Azzurro e la magia della scarpetta di cristallo. Alice nel paese delle meraviglie: uscito nel 1951, Alice in Wonderland è basato sulla favola di Lewis Carroll e rappresenta il tredicesimo classico Disney. Personaggi straordinari e un mondo eccentrico lo rendono un cult. Chi non ricorda la Regina di Cuori e lo Stregatto? La bella addormentata nel bosco: Sleeping Beauty – questo il suo titolo originale – uscì nel 1959 ed è basato sull’omonima fiaba di Charles Perrault. Sedicesimo classico Disney, racconta la storia della principessa Aurora e della strega di nome Malefica. Up: uscito nel 2009, è un lungometraggio animato di Pixar in co-produzione con Walt Disney. La storia che racconta è quella di Carl Fredricksen, un venditore di pallonicini che ha 78 anni e che sta per riuscire a esaudire il proprio sogno dopo aver perso la moglie, grazie all’aiuto di un bimbo e un cane.

Questi e molti altri sono i cartoni animati da gustare e rigustare ogni anno in famiglia. Mettetevi comodi e sceglietene uno! Scoprite anche la lista dei film da vedere almeno una volta nella vita e i film romantici più belli da vedere su Netflix.