Perché la figlia di Johnny Depp non lo ha difeso dalle accuse di Amber Heard

Forse non ci avevate pensato, ma c’è un silenzio assordante che scatena gli interrogativi sul processo Johnny Depp-Amber Heard: la figlia dell’attore tace e tanti ora iniziano a chiedersi il motivo di un mutismo totale davanti alle accuse mosse al padre dall’ex moglie (e a quella battaglia legale per diffamazione che il divo ha vinto clamorosamente negli Stati Uniti…). La risposta? Ce la dà la diretta interessata, Lily-Rose Depp!

Perché Lily-Rose Depp non difende il padre Johnny

Foto Shutterstock | Matteo Chinellato – Johnny Depp e Amber Heard

Avete presente quello strano silenzio dei familiari di Johnny Depp sulla causa per diffamazione che lo ha visto vincere contro l’ex moglie in tribunale? Ebbene, dopo anni (era il 2017 quando la figlia lo difese pubblicamente dalle accuse di violenza mosse da Amber Heard), stavolta Lily-Rose Depp ha deciso di parlare. E lo fa molti mesi dopo la conclusione del processo che ha visto il divo sconfiggere Amber Heard negli Stati Uniti davanti a un giudice.

Ma non lo ha difeso nei mesi scorsi, e non intende farlo adesso. Il motivo? Oggi attrice di successo (secondo alcuni solo per merito di mamma Vanessa Paradis e papà Johnny), Lily-Rose Depp vuole restare al di fuori della galassia di vicende che interessano i genitori, per scrivere la sua strada senza ingerenze. Soprattutto per non essere “misurata” artisticamente attraverso il metro della gloria paterna.

Stufa di essere per tutti soltanto una delle figlie d’arte celebri per grazia ricevuta al punto da imporre il suo tacere su tutte le faccende che riguardano madre e padre, qualunque cosa accada.

Per questo, sostenendo di non voler intervenire sulle controversie del padre per non essere “definita” attraverso gli uomini della sua vita, che siano nonni, zii, fidanzati o addirittura Johnny Depp in persona, la figlia dell’attore di Pirati dei Caraibi ha scelto la via più soft possibile: stare zitta.

“Quando si tratta di qualcosa di così privato e personale che all’improvviso diventa così non personale, mi sento in diritto di avere il mio giardino segreto di pensieri“. Una risposta che se anche ci lascia con l’acquolina in bocca, nel tentativo di intercettare il suo pensiero sull’odissea Depp-Heard, sarà sicuramente motivo di orgoglio per papà.