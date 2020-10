Sarà il patrimonio genetico ereditato da mamma e papà, che dona quella marcia in più, ammettiamolo pure, o forse il fatto che nascono già sotto la luce calda dei riflettori. Ma sono tante le figlie delle star che scelgono di intraprendere la strada dello show business. Qualcuna sceglie di darsi al cinema, altre alla musica, ma quasi tutte, almeno una volta, hanno fatto una capatina nel mondo della moda: in passerella, come protagoniste di grandi campagne pubblicitarie o sulle cover dei giornali patinati più importanti del mondo.

Deva Cassel

“C’era una volta una bambina. Il tempo passa veloce che la vita ti protegga amore mio”. Ha scritto l’attrice Monica Bellucci su Instagram per augurare buona fortuna alla figlia sedicenne, Deva Cassel, nata dal matrimonio con l’attore francese Vincent Cassel. Deva ha fatto il suo debutto nel mondo della moda sulla copertina della rivista francese Elle indossando una camicia nera a pois bianchi di taglio maschile e un corpetto nero. La giovane modella, la cui bellezza ricorda molto quella della madre, ha un profilo Instagram seguito da oltre 100mila follower.

Kaia Gerber

La giovane figlia di Cindy Crawford è riconosciuta universalmente come la degna erede di sua madre. Kaia ha posato per la prima volta all’età di soli 10 anni per la collezione Young di Versace. La giovane è stata scelta per diversi servizi fotografici e copertine delle riviste di moda più prestigiose. Kaia somiglia davvero molto a sua madre che, infatti, la definisce come una “mini me”. Hanno gli stessi capelli castani dalle sfumature caramello e gli stessi occhi grandi da cerbiatto.

Lily-Rose Depp

Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis si è sempre fatta notare per il suo stile. Nel 2015, all’età di sedici anni, Karl Lagerfeld la prende sotto la sua ala protettiva e la sceglie come nuovo volto di Chanel, testimonial per una linea di occhiali e per il profumo Chanel N°5 L’Eau. L’anno successivo Lily Rose debutta anche come attrice con un piccolo ruolo nel film Tusk di Kevin Smith. Sempre nel 2016, interpreta il ruolo della ballerina Isadora Duncan nel film francese “La Danseuse”, presentato al Festival di Cannes.

Ireland Baldwin

Figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, Ireland Baldwin ha preso tutto il fascino dei genitori, celebri divi di Hollywood. La sua carriera nel mondo della moda ha avuto inizio nel 2013, all’età di 18 anni. Da quel momento ha posato per diverse copertine lavorando con i fotografi più affermati. Ha anche fatto alcuni passi nel mondo del cinema. Il primo proprio insieme a sua madre.

Georgia May Jagger

Figlia di Mick Jagger e della modella Jerry Hall. La sua carriera inizia nel 2009 quando firma con la Independent Models e viene nominata modella dell’anno al British Fashion Awards. È stata testimonial Rimmel, Mulberry, Sisley, Miu Miu e Versace. Ha lavorato con celebri fotografi come Terry Richardson, Mario Testino e Mario Sorrenti. Nel 2016 viene scelta come testimonial del brand Pepe Jeans e viene riconfermata anche l’anno successivo. Nel marzo del 2018 invece partecipa alla settimana della moda di Parigi sfilando per Miu Miu.

Emme Maribel Anthony

Emme Maribel, figlia di Jennifer Lopez e di Marc Anthony, ha già dimostrato di avere un grande talento nel ballo e nella musica: lo scorso febbraio, a soli 12 anni, si è esibita sul palco del Super Bowl insieme alla madre. Qualche giorno fa è arrivato l’annuncio che Emme Maribel canterà “You are my sunshine” al matrimonio di Jlo.