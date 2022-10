Personaggi

Johnny Depp di nuovo sotto accusa, e non c'entra Amber Heard

Johnny Depp di nuovo sotto accusa, e non c'entra Amber Heard Johnny Depp ha i riflettori puntati su di sé per una nuova accusa, e ora Amber Heard non c'entra: cosa sta succedendo all'attore dopo la fine del processo che l'ha visto in guerra con l'ex moglie