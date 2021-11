Li abbiamo tanto amati, si sono tanto odiati e ora la loro love story tormentata da accuse reciproche al veleno finisce in un documentario… Johnny Depp e Amber Heard protagonisti di una docu-serie di due puntate che ripercorre la storia d’amore che ha fatto sognare il mondo e le versioni di uno e dell’altra star sul divorzio sfociato in un’aspra battaglia legale.

Johnny Depp e Amber Heard in un documentario sul divorzio

Johnny Depp e Amber Heard in un documentario che racconta il loro turbolento divorzio, visto con gli occhi dei protagonisti. Le due star, la cui unione fece sognare il mondo, si sono dichiarate guerra fino ad approdare in tribunale e la rottura è stata tutt’altro che soft.

L’attore, accusato di violenze dalla ex moglie e licenziato dalla Warner Bros dopo il terremoto mediatico e giudiziario, e la sua collega sono al centro della docu-serie Johnny vs. Amber, su Discovery+. Un doppio appuntamento che racconta, con testimonianze e immagini inedite, la rovinosa evoluzione della favola romantica più chiacchierata di Hollywood partendo dalla prospettiva dei diretti interessati. Nel documentario anche le dichiarazioni di avvocati e persone vicine alla ex coppia.

La relazione tra Johnny Depp e Amber Heard sbocciò nel 2011 sul set di The Rum Diary. 4 anni più tardi, le nozze da sogno in riva al mare con una cerimonia blindatissima alle Bahamas. Un matrimonio lampo, finito un anno dopo con formale richiesta di divorzio e una valanga di reciproci j’accuse.