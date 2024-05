Le lezioni di stile imparate dalla mamma che hanno fatto la differenza

La mamma è la donna più importante della tua vita, il 12 maggio del 2024 inoltre è una giornata da non dimenticare in quanto si celebra la sua figura. La festa della mamma è un’occasione per ricordarle quanto sia importante per te e per stupirla con piccoli pensieri e dolci parole.

Sicuramente dalla tua mamma hai preso alcuni lati caratteriali e comportamenti che crescendo hai notato sempre più simili a lei. Anche nel tuo modo di vestire potresti aver iniziato a prendere lezioni proprio dalla donna che ti ha cresciuto e amato giorno dopo giorno.

Come vestirsi in modo elegante e come trovare il proprio stile nel mondo della moda? Sicuramente anche tu conservi con cura e amore delle lezioni di stile imparate dalla mamma.

Look eleganti e di classe, cosa ci insegnano le mamme

La figura materna spesso può essere una grande fonte di ispirazione per diversi motivi, anche il proprio guardaroba potrebbe richiamare lo stile della mamma.

Quali sono le lezione di stile imparate dalla mamma più importanti in assoluto? Sicuramente notando i suoi look sempre più eleganti e raffinati, il segreto per un outfit perfetto e impeccabile è seguire la regole del look minimal. Indossare pochi accessori, un trucco make no-make up è il modo per sfoggiare uno stile raffinato e di classe.

Un altro modo per riempire il guardaroba con capi d’abbigliamento che indosserai al 100% è quello di scegliere un capo di qualità piuttosto che spendere lo stesso budget per capi d’abbigliamento fast fashion e decisamente di qualità inferiore. Meglio un capo ben fatto, con tessuti di qualità che privilegiare il low cost!

Non solo vestiti, t-shirt e pantaloni, anche le scarpe giocano un ruolo importante nel look. La postura è importantissima, motivo per cui scegliere la giusta scarpa è fondamentale per una buona riuscita dell’outfit.

Il colore che non deve mai mancare nel guardaroba è sicuramente il nero. Una nuance che torna utile in tantissime occasioni, perfetta per un look casual ma anche per un look elegante e raffinato da sera. Ad esempio, nel tuo armadio non dovrebbe mai mancare un tubino nero!

I capi cult del passato tornano spesso tra le tendenze del momento. La moda è sempre più vintage, scegli capi di seconda mano oppure lasciati ispirare dai capi d’abbigliamento che tua madre conserva nel suo armadio! Potrai chiederle di prestarti qualcosa per ottenere look eleganti, alla moda e perfetti anche per la tua età. L’importante è personalizzare il look e adattarlo ai nostri giorni!