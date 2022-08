Leonardo di Caprio e la regola del 25 che colpisce ancora

Da Toni Garrn a Gisele Bundchen (moglie di Tom Brady e madre) il gossip americano ha scherzato a lungo sul fatto che le fidanzate di Leonardo di Caprio abbiano una data di scadenza, esattamente 25 anni.



La fama di Leonardo Di Caprio, 47 anni, non è fantastica da questo punto di vista. È di qualche ora fa la notizia, secondo People, che l’attore premio Oscar si sia separato anche dall’ultima fidanzata, Camila Morrone, dopo 4 anni di relazione.

Guarda caso la modella ha compiuto 25 anni proprio lo scorso giugno.

Foto Reddit

Le ragazze over 25 sono troppo vecchie per Leonardo Di Caprio?

Leonardo Di Caprio ha presentato solo nel 2019 la nuova fidanzata Camila Morrone ai suoi genitori.

Nel giugno 2020, un insider aveva rivelato alla Rivista People: “Leo ama passare più tempo possibile con Camila. Sono molto legati e hanno una cotta l’uno per l’altro“.

All’inizio di quest’anno circolavano voci secondo cui DiCaprio e Morrone stavano già pianificando il matrimonio, anche se questa notizia non è mai stata ufficializzata dalla coppia.

Non si sa cosa scatti, però, nella testa di Di Caprio, al 25esimo anno di età delle ragazze. Lui e Camila sono stati fotografati l’ultima volta insieme durante il fine settimana del 4 luglio per celebrare il Giorno dell’Indipendenza a Malibu Beach.

Leonardo Di Caprio e Camila avrebbero concluso la loro relazione di comune accordo



Secondo una fonte, Leo e Camila hanno concluso la loro relazione “senza problemi” all’inizio di quest’estate. Lei ha compiuto 25 anni solo a giugno.

Il Sun rivela: “Si sono appena separati. Non c’è cattivo tra loro sangue, tutto è andato per il verso giusto“.

Il debole di Di Caprio per le giovani ragazze è iniziato nel 1994, quando ha iniziato a frequentare Bridget Hall.

Nel 1996 ha frequentato la modella 22enne Kristen Zang.

Nel 1997, Di Caprio ha avuto un flirt di quattro settimane con l’allora top model 24enne Eva Herzigova.

Nel 2000 Leo ha iniziato la sua storia d’amore con la top model di 20 anni Gisele Bundchen. I due sono stati una coppia fino al 2005, esattamente sino ai suoi 25 anni.

Dal 2005 è seguita la bellezza Israeliana di 20 anni Bar Refaeli, che è rimasta la sua ragazza (almeno dichiaratamente) fino al 2011.



Nel 2011 Leonardo DiCaprio ha frequentato l’attrice 23enne Blake Lively, ora moglie di Ryan Reynolds.

Nel 2012, è stata la volta della modella Erin Heatherton (23); la relazione è durata nove mesi.

Nel maggio 2013, Leo è stato avvistato per la prima volta con la modella tedesca Toni Garrn (allora 20enne). La separazione è seguita a dicembre 2014.

A maggio 2016 Leonardo ha avuto una storia d’amore con la modella danese Nina Agdal (23).

Insomma pare proprio che da 25 anni in su, per il 47enne attore Leonardo Di Caprio, le fidanzate inizino a diventare anziane.