Nella vita di tutti i giorni, ritagliarsi uno spazio per una sana dose di pace e intima riflessione è non solo prezioso, ma fondamentale per affrontare le piccole e grandi sfide della vita. Scopriamo quali sono le migliori app per la meditazione su cui fare affidamento per godere il massimo dei benefici anche grazie alla tecnologia.

Meditazione facile grazie a queste app

Meditazione facile grazie alle migliori app da scaricare – per iOS e Android – per avere sempre con sé tutti i trucchi e i consigli per trovare la pace interiore!

Meditare fa bene alla mente, scaccia i cattivi pensieri e aiuta a gestire le criticità della vita, su tutte le emozioni negative che spesso si addensano nei cieli del nostro quotidiano. Ecco quelle che abbiamo selezionato online, semplici e pronte all’uso!

Calm

Calm è l’alleata perfetta per la meditazione, ma anche per conciliare il sonno e accompagnarci tra le braccia di Morfeo! Aiuta ad alimentare il senso di pace e tranquillità con differenti programmi tutti da provare.

Meditopia

Ideale per meditare e per dormire bene, Meditopia offre uno scorcio su varie tecniche su come fare meditazione ed esercizi di respirazione per stare bene giorno dopo giorno, con una sorta di “diario” per tracciare la propria attività.

Headspace

Headspace è tra le app più amate per la meditazione, perfetta per gli utenti esperti ma anche per chi muove i primi passi nella galassia delle tecniche per allontanare stress e ansia dalla vita quotidiana. All’interno una ricca vetrina di contenuti per meditare al mattino oppure la sera.