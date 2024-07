Le dive italiane più amate all’estero: icone del passato e stelle del presente

Dalle indimenticabili Monica Vitti e Gina Lollobrigida passando per Monica Bellucci e per la giovane Matilda De Angelis, ecco chi sono le dive italiane più apprezzate all’estero.

L’Italia ha dato i natali a molte dive del cinema che con la loro bellezza e con la loro bravura hanno conquistato non solo il cuore dei connazionali, ma anche quello del pubblico di tutto il mondo. Negli anni ’50 e ’60 dominavano le iconiche Sophia Loren e Gina Lollobrigida, l’incarnazione della bellezza mediterranea, insieme a Silvana Mangano.

Altre attrici come Monica Vitti e Anna Magnani, pur avendo una fisicità meno prorompente, si sono comunque affermate a livello internazionale per la il loro eccezionale talento nella recitazione e per la loro personalità carismatica. Negli ultimi anni poi diverse dive italiane, da Monica Bellucci a Matilda De Angelis, hanno raggiunto un’enorme popolarità anche al di fuori dei confini nazionali. Ecco una panoramica delle dive italiane di ieri e di oggi più famose all’estero.

Le dive italiane del passato, icone indimenticabili

Le dive italiane del cinema hanno sempre avuto un fascino particolare che le ha rese amate in tutto il mondo, un carisma che deriva da una mix di talento, eleganza e capacità di portare autenticità e passione nei loro ruoli. Una delle caratteristiche comuni alle grandi attrici italiane è la loro versatilità.

Attrici come Monica Vitti e Sophia Loren hanno dimostrato di poter eccellere in una vasta gamma di ruoli, dal dramma alla commedia. Questa dote ha permesso loro di lavorare con alcuni dei registi più rinomati del cinema mondiale e di lasciare un segno indelebile in ogni produzione.

Le dive italiane sono state e restano molto amate anche per il loro senso innato dello stile e per la loro bellezza. Gina Lollobrigida e Claudia Cardinale, ad esempio, sono state non solo attrici di talento ma anche icone di moda che hanno influenzato le tendenze del loro tempo. La loro bellezza naturale e il loro carisma hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, rendendole figure indimenticabili nella storia del cinema.

Queste grandi attrici hanno anche avuto un impatto significativo sulla cultura popolare e sul modo in cui il cinema italiano è percepito all’estero. Attraverso le loro performance, hanno portato la cultura e le storie italiane a un pubblico globale, contribuendo a creare un ponte culturale tra l’Italia e il resto del mondo. Film come “La Ciociara”, “Pane, amore e fantasia” e “Il Gattopardo” sono diventati classici internazionali grazie alle loro interpretazioni

Gina Lollobrigida e Monica Vitti, due dive indimenticabili

Gina Lollobrigida, soprannominata “La Lollo”, è stata una delle attrici più famose del cinema italiano degli anni ’50 e ’60. Con la sua bellezza straordinaria e il suo carisma, la Lollobrigida ha conquistato Hollywood con film come “Pane, amore e fantasia” e “Trapezio”.

La sua carriera internazionale è stata costellata di successi rendendola una delle dive italiane più celebrate oltre i confini nazionali. La Lollobrigida è morta nel gennaio del 2023, ma la sua presenza magnetica sullo schermo e il suo contributo al cinema mondiale rimangono indimenticabili.

Monica Vitti, scomparsa nel 2022, è stata una dei più grandi talenti femminili del cinema italiano di tutti i tempi ed ha lasciato un’impronta indelebile sia in Italia che all’estero. Conosciuta per la sua collaborazione con il regista Michelangelo Antonioni, la Vitti ha brillato in film come “L’avventura”, “La notte” e “L’eclisse”.

La sua capacità di interpretare ruoli drammatici e comici con la stessa intensità l’ha resa una figura di primo piano del cinema mondiale. Con i suoi look iconici Monica Vitti ha portato la sua eleganza e la sua bravura nei cuori degli spettatori di tutto il mondo, rendendola una delle dive italiane più apprezzate all’estero.

Sophia Loren e Claudia Cardinale, talento e bellezza

Il cinema si prepara a festeggiare Sophia Loren, icona del cinema italiano e mondiale, che il prossimo 20 settembre compirà 90 anni. La sua carriera è stata un viaggio straordinario attraverso il cinema internazionale.

Vincitrice di due Premi Oscar, oltre a numerosi altri premi (e ad una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame), la Sophia Loren con il suo sguardo magnetico ha incantato il pubblico anche con il suo talento e la sua eleganza. Film come “La ciociara” e “Matrimonio all’italiana” hanno consolidato la sua posizione come una delle più grandi attrici di tutti i tempi. La sua fama e il suo impatto sono stati tali che ancora oggi, a 90 anni, Loren continua a essere un’ispirazione per le nuove generazioni di attrici.

Altra iconica diva del cinema italiano molto amata e apprezzata all’estero è Claudia Cardinale, 86 anni. Con la sua bellezza esotica e il suo talento straordinario ha conquistato il pubblico internazionale con film come “Il Gattopardo” e “C’era una volta il West”.

La sua carriera cinematografica, che abbraccia più di sei decenni, è caratterizzata da una vasta gamma di ruoli che hanno dimostrato la sua versatilità come attrice. La Cardinale è stata una delle poche attrici italiane a lavorare con registi di fama mondiale, consolidando la sua reputazione come una delle dive italiane più apprezzate all’estero.

Le dive italiane del presente, da Monica Bellucci a Matilda De Angelis

Monica Bellucci, che il 30 settembre compirà 60 anni, è una delle attrici italiane più conosciute e ammirate a livello internazionale. Icona della bellezza mediterranea Monica Bellucci è dotata anche di un indiscutibile talento ed ha recitato in una lunga serie di film, dal cinema italiano a quello hollywoodiano.

Tra i suoi lavori più noti ci sono “Malèna”, “Matrix Reloaded”, “Matrix Revolutions” e “Spectre”. Bellucci ha saputo conquistare il pubblico internazionale con la sua eleganza e il suo carisma, diventando una delle dive italiane più apprezzate all’estero.

Sabrina Impacciatore, con una lunga carriera alle spalle dai tempi di “Non è la Rai” e “L’ultimo bacio”, a 56 anni è diventata un po’ a sorpresa una star negli Stati Uniti grazie alla serie “The White Lotus”. Per la sua interpretazione nella serie HBO, nel 2022 si è aggiudicata lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica.

Recentemente riconfermata per la terza stagione di “Call My Agent – Italia”, Sabrina Impacciatore ha dimostrato che le attrici italiane possono raggiungere il successo internazionale anche in produzioni televisive di alto profilo.

Esattamente come Matilda De Angelis, 29 anni il prossimo settembre, una delle giovani promesse del cinema italiano che ha già fatto breccia nel panorama internazionale.

Con la sua partecipazione alla serie HBO “The Undoing” accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant, la De Angelis ha dimostrato il suo talento a un pubblico globale. La sua interpretazione le ha aperto le porte a nuove opportunità come il film “Across the River and Into the Trees”. Matilda rappresenta la nuova generazione di dive italiane che stanno facendo la differenza sulla scena mondiale.