Sophia Loren, come riproporre il trucco del suo sguardo magnetico: bastano 5 minuti per diventare una star

Sophia Loren, ecco come riproporre facilmente il make-up occhi della grande attrice italiana. Uno sguardo magnetico in pochi step. I consigli.

Tante le dive italiane che hanno brillato anche all’estero e tra queste spicca Sophia Loren non solo per l’incredibile bravura, ma anche per la straordinaria indiscussa bellezza. Una carriera molto lunga che la consacra come stella del cinema influenzando anche il mondo della moda.

Sophia Loren è, senza alcun dubbio, tra le attrici che al meglio hanno rappresentato il cinema italiano non solo in italiano ma anche all’estero. Nasce cresce a Roma e fa della sua straordinaria presenza un cavallo di battaglia. Occhi espressivi, sorriso contagioso e una silhouette da fare invidia.

Sophia Loren, come mettere l’eye-liner ed avere uno sguardo ammaliante come quello dell’attrice

Come accennato precedentemente, la Loren ha conquistato il pubblico non solo per le sue incredibili doti da attrice, ma anche per la sua evidente bellezza naturale. una silhouette prorompente che sfidava, di certo, i dettami dell’epoca. In modo particolare ciò che colpiva era il suo sguardo e il modo in cui le venivano truccati gli occhi.

L’eye-liner si riconferma essere un grande punto di domanda per tutti gli amanti del make-up. Ci si domanda, infatti, se entrambi gli occhi saranno truccati allo stesso modo. Tutt’oggi il trucco occhio di gatto resta uno dei più gettonati, con una lunghissima tradizione che parte dal cinema degli anni ’60.

Come si accennava precedentemente, Sophia Loren ha sempre catturato il pubblico anche grazie ai suoi grandi occhi. Per far in modo che risalti sempre più occorre seguire alla lettera qualche piccolo consiglio di stile. Senza alcun dubbio, la forma affusolata verso l’alto e un valido punto di partenza.

Per chi non ha questa grande fortuna, sarà necessario ricorrere a qualche piccolo stratagemma. Osservando il make-up della grande attrice italiana è possibile notare che i due tratti dell’eye-liner non vanno ad incontrarsi all’altezza dell’angolo esterno dell’occhio, ma si spostano di qualche centimetro. Questo accorgimento farà in modo di creare tanto volume e di rendere lo sguardo proprio come quello della grande Sophia.

E ancora, per fare in modo di ottenere un volume a dir poco esagerato, oltre all’impiego dell’eye-liner sarà possibile utilizzare delle ciglia finte nella parte superiore dell’occhio e verso l’esterno. Non solo riempiranno lo spazio, qualora ci fossero dei buchi, ma in combinazione con l’eye-liner nero riusciranno a rendere lo sguardo molto più slanciato.