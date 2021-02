Le diete veloci per perdere peso in poco tempo possono essere seguite solo se i chili da perdere non sono troppi. Se negli ultimi mesi avete accumulato dei chili di troppo che volete eliminare quanto prima, non dovete fare altro che rivedere il vostro schema alimentare e dedicarvi all’attività fisica almeno 2 o 3 volte a settimana. Basta davvero poco per tornare in forma, l’importante è avere pazienza, tanta forza di volontà e costanza nel movimento. Scopriamo insieme le diete dimagranti per perdere peso velocemente, anche in una settimana!

Dieta dimagrante veloce di due giorni

La prima dieta rapida prevede due giorni light, perfetti per depurare e per dire addio a quel chiletto di troppo che si è fissato sul girovita. Ovviamente in un paio di giorni è impossibile pretendere di dimagrire molto ma con qualche suggerimento riuscirete senza dubbio a sgonfiare e sentirvi subito meglio. Il consiglio in più è quello di affrontare questi due giorni detox quando siete particolarmente rilassate perché lo stress degli impegni e del lavoro di certo non aiuta. Concedetevi anche qualche coccola in più come un bel massaggio drenante che vi farà sentire subito più leggere e in forma. Con le giuste accortezze potrete ottenere una pancia piatta nel giro di 2 giorni!

La dieta dei tre giorni per perdere peso

Un’idea molto efficace è quella di programmare un weekend di depurazione con ricette light e piccoli trucchi detox per dire addio a qualche rotolino di troppo. Per perdere peso la dieta di tre giorni è ottima, in quanto vi aiuta a sentirvi subito in forma e più leggere. Una delle più conosciute è la Dieta Miami, diffusissima negli Stati Uniti e tanto amata dalle star. Prima di provare a cominciare questo tipo di dieta, che non deve assolutamente andare oltre i 3 giorni, ricordatevi di sentire il parere di un medico.

Abbinate ad un’alimentazione sana ed ipocalorica anche un po’ di movimento: se non amate la palestra andrà benissimo anche una bella camminata nella natura o una divertente scampagnata in bicicletta. Per il vostro weekend detox potrete anche prevedere qualche trattamento che aiuta a sentirsi in forma, come dei fanghi o una sauna.

Diete veloci ed efficaci per perdere peso in 7 giorni

Se avete più tempo invece, la dieta Dukan 7 giorni vi consente di ritrovare la forma fisica e di perdere anche uno o due chili di troppo. È indicata soprattutto dopo le abbuffate delle feste o quando vi sentite particolarmente gonfie e appesantite. Ovviamente si tratta di un regime consigliato a chi sta bene e a chi non ha problemi di salute di qualsiasi tipo: quando i chili da perdere sono invece più di uno o due, il consiglio è quello di rivolgervi ad un medico che vi aiuterà a trovare la dieta perfetta per voi. È una dieta iper proteica, che prevede comunque anche il consumo di verdure e prodotti derivati come formaggi, comunque leggeri, e uova.

Se, invece, l’avete già provata e volete cambiare un po’, potete provare con un altro regime dietetico con effetto d’urto: consultate il nostro approfondimento sulla dieta Lemme completa, dove troverete anche la sua versione lampo, che promette di farvi perdere fino a 4 kg in una sola settimana.

In alternativa potreste seguire una semplice dieta per dimagrire velocemente in 7 giorni, efficace ed equilibrata.

La dieta del riso: come dimagrire velocemente

Questa tipologia di dieta, conosciuta come la dieta del riso, deve durare solamente 9 giorni. Permette di perdere peso in poco tempo, arrivando fino ad una perdita di 5 kg in pochissimo tempo. Qui potete trovare uno schema dettagliato e i consigli da seguire, è fondamentale conoscere la dieta dimagrante nei dettagli per evitare carenze o squilibri nutrizionali.