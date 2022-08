Le 10 canzoni più famose dello Zecchino d’Oro

Lo Zecchino d’Oro è sempre stato uno dei programmi televisivi più amato, dai grandi ma soprattutto dai bambini. Voi lo guardavate? Negli anni sono state scelte e premiate le canzoni migliori e più famose nel tempo, che poi sono diventate anche le colonne sonore delle feste per bambini.

Canzoni divertenti e pensate per mettere allegria e far gioire i bambini, anche insieme alle loro famiglie. Libri per bambini e musica sono da sempre i migliori compagni di vita che possiate regalare ai vostri figli. E allora vogliamo farvi un regalo, portandovi indietro nel tempo con quelle che sono le canzoni più famose che ancora ricordiamo con tanta gioia; senza dimenticare, al tempo stesso, l’importanza dei giochi per bambini.

Scopriamo insieme le curiosità di queste canzoni e perché no, magari riscoprendo la voglia di ascoltarle e tornare per un attimo bambini.

1. Il caffè della Peppina

Canzone della tredicesima edizione dello Zecchino d’Oro, grazie alla ricetta stravagante del caffè della Peppina ha riscosso così tanto successo e ancora oggi tutti la ricordano e la cantano con piacere.

2. Il coccodrillo come fa?

Brano della trentaseiesima edizione dello Zecchino d’Oro che con il suo “Il coccodrillo come fa? Non c’è nessuno che lo sa…” passa la storia, facendo rimanere quello del coccodrillo il verso dell’animale più misterioso.

3. Il valzer del moscerino

Nella decima edizione dello Zecchino d’Oro, Cristina d’Avena all’età di 3 anni esordisce con il valzer del moscerino. Un piccolo moscerino si improvvisa ballerino, con un valzer, che però viene interrotto da un gatto.

4. Le tagliatelle di nonna Pina

“Sono le tagliatelle di nonna Pina, un pieno di energia” sono il pasto perfetto per tutti i bambini, che hanno bisogno di trovare le forze per affrontare tutti gli impegni della giornata, dalla scuola allo sport. Vince la quarantaseiesima edizione dello Zecchino d’Oro.

5. Volevo un gatto nero

“Volevo un gatto nero” è un brano dell’undicesima edizione dello Zecchino d’Oro e parla di tutto ciò che un bambino è disposto a fare e quanti animali può offrire in cambio, pur di avere un gatto nero.

6. Katalicammello

Canzone della quarantesima edizione dello Zecchino d’Oro, il Katalicammello è il cammello più ecologico del mondo, che riesce a camminare grazie all’energia solare e riesce, soprattutto, a far divertire tutti i bambini.

7. Quarantaquattro gatti

Quarantaquattro gatti è un brano della decima edizione dello Zecchino d’Oro, indimenticabile, soprattutto per aver reso la matematica divertente anche se solo il tempo di una canzone.

8. La sveglia birichina

Brano della quindicesima edizione dello Zecchino d’Oro, la sveglia birichina, che tutte le mattina fa svegliare un’intera famiglia, anche se fortunatamente la domenica dorme anche lei.

9. Per un ditino nel telefono

Canzone della nona edizione dello Zecchino d’Oro, che ci racconta quello che può succedere se lasciamo giocare il fratello più piccolo con il telefono. Racconta le telefonate ai vigili del fuoco e ai carabinieri, insomma tutti disastri creati da delle innocenti chiamate.

10. Cocco e Drilli

Canzone della sedicesima edizione dello Zecchino d’Oro che racconta di una storia d’amore, tra Cocco e Drilli, due coccodrilli innamorati che però un cacciatore vuole trasformare in borse. Con l’aiuto degli altri animali il cacciatore scappa e la storia d’amore è salva!